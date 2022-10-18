台灣有美食天堂之稱，嫁到韓國的台灣知名部落客「台灣妞韓國媳」近日將離開台灣回韓國，她說她發現台灣人普遍很挑嘴，像是芭樂只吃脆的、吃火龍果還要挑果肉顏色，令她忍不住搞笑說，「你們這些奢侈的食物暴發戶，嘴巴刁的要命」，貼文引發2.8萬人共鳴。

台灣妞近日於個人臉書粉專指出，再過幾天就要離開台灣飛韓國，為了避免在韓國會想念台灣的食物，每餐都要謹慎選擇。

台灣妞表示，每次返回台灣，看到很多人挑嘴吃東西，就覺得對方很奢侈，像是火龍果挑果肉顏色、火鍋選肉等級、魷魚羹嫌黑木耳太少、芭樂只挑脆的吃，令她忍不住說，「你們這些奢侈的食物暴發戶，嘴巴刁的要命」。

貼文上線，隨即引發2.8萬網友按讚，「因為台灣是美食天堂」、「台灣真的太多選擇，才會養了一堆嘴刁民、被慣壞，珍珠太軟也會被告」、「太好笑了，每個都中」、可是芭樂真的要吃脆的啊」、「芭樂真的該吃脆的啦」、「吃個芭樂我喜歡有灑梅粉的」、「火龍果一定要挑色的啊」、「台灣真的是美食天堂啊」。

留言中也有不少在海外的台灣人說，「這篇真的說出海外台灣人的心聲啊」、「超懂的！每次回台灣也都很苦惱每一餐」、「2年半沒回台灣，近期買了機票，我也在計畫每一餐要吃什麼」、「我最近回台灣後，從早餐到消夜，每餐都在面臨選擇，好怕離開台灣吃不到」。