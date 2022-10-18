英國首相特拉斯（Liz Truss）17日為經濟政策引發的動盪道歉。

英國首相特拉斯（Liz Truss）提出的經濟計畫引發市場動盪，新任財政大臣韓特（Jeremy Hunt）昨（17）日幾乎全盤取消她的減稅政策。特拉斯也在專訪中坦承自己犯了錯誤，並在3小時訪問內2度道歉，不過她強調會繼續帶領保守黨直到下次大選。

在能源價格飆漲、通貨膨脹飆升之際，9月才上任的特拉斯大力推動減稅政策及能源補貼政策，引發市場動盪，特拉斯聲望直直落，甚至面臨黨內逼宮。美國有線電視新聞網（CNN）報導，14日臨危授命出任新財相的韓特昨日宣布，將撤銷「幾乎所有」稅務措施，包括「無限期延宕」所得稅基本稅率20%降至19%的減稅措施，另外他也取消為期2年的能源補貼方案，只持續到明年4月，之後將縮小規模，他說，新的經濟計畫將能為國庫帶來320億英鎊收入。

CNN指出，韓特的行動等於破壞特拉斯的招牌經濟增長計畫，使她面臨危險的政治處境。英國廣播公司（BBC）政治編輯梅森（Chris Mason）指出，韓特撕毀特拉斯的經濟策略，顯示特拉斯的計畫「已死」。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，針對政策多次大轉彎，特拉斯昨日接受BBC編輯梅森專訪時2度道歉並認錯。當被問到「誰該為這場混亂負責」時，她回應，「首先，我確實想承擔責任，並為已經造成的錯誤道歉」，「我想幫助人們的能源帳單，處理高稅率，但是我們走得太遠、走得太急，我承認那點。」

And here is the full interview on @BBCiPlayer https://t.co/GRo4JotuHT — Chris Mason (@ChrisMasonBBC) October 17, 2022

她說現在換上新任財政大臣以及新措施來復原經濟穩定，她現在專注於為民眾服務。

NEW: Liz Truss finally says “sorry” for mistakes she has made with economy - admitting to ⁦@ChrisMasonBBC⁩ she went "too far, too fast".



PM says she remains committed to her vision of a "low tax, high growth economy" but stability is priority. https://t.co/95ZxCDNXAj — Pippa Crerar (@PippaCrerar) October 17, 2022

當被梅森問到「低稅率、高成長經濟」的特拉斯經濟學是否「已死」，時，特拉斯強調政策大轉彎是為了穩定經濟，稱自己仍致力於推動這項願景，但現在的「優先任務」是維持經濟穩定，「我仍致力於實現這個願景，但我們必須以不同方式實現。」

她重申自己承認做得太急，所以已經調整了做法。她稱自己一個月的任期「並不完美」，但她已經「改正」錯誤，並自比為「誠實的政治家」，「我確實認為會說『是的，我犯了錯誤，我已經處理那個錯誤，現在我們必須為民眾兌現承諾』，是誠實政治人物的標記。」

「如果我不以國家利益行事，那對我來說是完全不負責任的。」

當被問到這場經濟動盪是否導致民眾更難以支付帳單時，特拉斯重申：「首先，我道歉，我們走得太遠太快。作為國家，我們處在困境，全世界都面臨這個困境，所以我們必須調整政策。」

特拉斯也拒絕為這場災難下台，誓言會帶領保守黨直到下次大選，「我會留在這裡，因為我被選上為這個國家服務，這也是我決心要做的事。」

針對特拉斯公開道歉，英國影子財政大臣莫瑞（James Murray）開酸，說特拉斯在責備其他人數周後才道歉，並不會抵銷她的迷你預算案所造成的傷害，「道歉不會改變唐寧街造成災難、卻要由勞動階層承擔的事實。」