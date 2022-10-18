英國首相特拉斯（Liz Truss）17日為經濟政策引發的動盪道歉。

英國首相特拉斯（Liz Truss）提出的經濟計畫引發市場動盪，新任財政大臣韓特（Jeremy Hunt）昨（17）日幾乎全盤取消她的減稅政策。特拉斯也在專訪中坦承自己犯了錯誤，並在3小時訪問內2度道歉，不過她強調會繼續帶領保守黨直到下次大選。

在能源價格飆漲、通貨膨脹飆升之際，9月才上任的特拉斯大力推動減稅政策及能源補貼政策，引發市場動盪，特拉斯聲望直直落，甚至面臨黨內逼宮。美國有線電視新聞網（CNN）報導，14日臨危授命出任新財相的韓特昨日宣布，將撤銷「幾乎所有」稅務措施，包括「無限期延宕」所得稅基本稅率20%降至19%的減稅措施，另外他也取消為期2年的能源補貼方案，只持續到明年4月，之後將縮小規模，他說，新的經濟計畫將能為國庫帶來320億英鎊收入。

CNN指出，韓特的行動等於破壞特拉斯的招牌經濟增長計畫，使她面臨危險的政治處境。英國廣播公司（BBC）政治編輯梅森（Chris Mason）指出，韓特撕毀特拉斯的經濟策略，顯示特拉斯的計畫「已死」。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，針對政策多次大轉彎，特拉斯昨日接受BBC編輯梅森專訪時2度道歉並認錯。當被問到「誰該為這場混亂負責」時，她回應，「首先，我確實想承擔責任，並為已經造成的錯誤道歉」，「我想幫助人們的能源帳單，處理高稅率，但是我們走得太遠、走得太急，我承認那點。」

她說現在換上新任財政大臣以及新措施來復原經濟穩定，她現在專注於為民眾服務。

當被梅森問到「低稅率、高成長經濟」的特拉斯經濟學是否「已死」，時，特拉斯強調政策大轉彎是為了穩定經濟，稱自己仍致力於推動這項願景，但現在的「優先任務」是維持經濟穩定，「我仍致力於實現這個願景，但我們必須以不同方式實現。」

她重申自己承認做得太急，所以已經調整了做法。她稱自己一個月的任期「並不完美」，但她已經「改正」錯誤，並自比為「誠實的政治家」，「我確實認為會說『是的，我犯了錯誤，我已經處理那個錯誤，現在我們必須為民眾兌現承諾』，是誠實政治人物的標記。」

「如果我不以國家利益行事，那對我來說是完全不負責任的。」

當被問到這場經濟動盪是否導致民眾更難以支付帳單時，特拉斯重申：「首先，我道歉，我們走得太遠太快。作為國家，我們處在困境，全世界都面臨這個困境，所以我們必須調整政策。」

特拉斯也拒絕為這場災難下台，誓言會帶領保守黨直到下次大選，「我會留在這裡，因為我被選上為這個國家服務，這也是我決心要做的事。」

針對特拉斯公開道歉，英國影子財政大臣莫瑞（James Murray）開酸，說特拉斯在責備其他人數周後才道歉，並不會抵銷她的迷你預算案所造成的傷害，「道歉不會改變唐寧街造成災難、卻要由勞動階層承擔的事實。」

文章來源：Liz Truss apologises TWICE in three hours over mini-Budget fiasco as she tells public 'we acted too far and too fast' after trying to placate Tory rebels following bruising day in Commons where new Chancellor tore up her tax-cutting policies
文章來源：New UK finance minister rips up Truss’ economic plan in stunning policy reversal
文章來源：I'll lead Tories into next election, says embattled Liz Truss
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