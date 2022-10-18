教育部今天公布111年度國家產學大師獎獲獎名單，共有2位教師獲得殊榮，分別為北科大教授胡石政（工程領域）及雲科大教授邱上嘉（人文、設計、藝術領域）。

教育部107年起舉辦國家產學大師獎，每年遴選至多10名，各頒發獎座一座及獎金90萬元。今年由國科會、經濟部、產業及全國技專校院推薦分屬「工程」、「電資」、「人文、設計、藝術」、「商管及民生」、「農業科學、生技及護理」等5領域之技專校院教師，但最後僅胡石政及邱上嘉兩人獲獎。

北科大教授胡石政獲今年國家產學大師獎。（教育部提供／林志成台北傳真）

胡石政長期投入「潔淨室與高科技廠房設施」，研究涵蓋自動化運輸設備的污染控制及潔淨室和廠房設施設計，與廠商共同開發高科技廠潔淨室技術運作機制逾20年。

胡石政近6年與30家廠商建立產學合作技術聯盟，獲國內外44項專利、發表百篇專業SCI期刊論文，更領導校級「潔淨技術研發中心」，協助進行潔淨室、半導體廠務相關設備的研發與量測服務，對國內相關廠商競爭力提升影響深遠。

胡石政近年研究重點更聚焦「高階半導體製造微染控制解決方案」，優化半導體製程設備，推展晶圓製程進程，10年間與台積電、京鼎精密、華景電通、家登精密等知名廠商長期合作，執行產學合作案138件，計畫經費合計逾億元。

邱上嘉面對傳統匠師技藝與人才大量流失及文化資產修復人員短缺的困境，致力傳統建築設計、古蹟保存與維護研究，致力「傳統匠師」人才復育工作。

雲科大教授邱上嘉獲獲今年國家產學大師獎。（教育部提供／林志成台北傳真）

邱上嘉將傳統技術工匠分為4大類（木作類、土水類、彩繪類、石作類），制訂「傳統技術修復工匠職能基準」，建立小木作技術工匠、大木作技術工匠、大木作技術與管理工匠等3級至5級職能基準，並經勞動部審查通過後正式公告，完成傳統建築工匠技術的國家級規範。

邱上嘉於108年協助文化部文化資產園區規畫成立「文資傳匠工坊」，培育文化資產修復工匠，並以多元管道推動文化資產保存修復工作，參與文化部與教育部相關產學合作計畫金額逾1.2億元，落實文化資產保存及人才養成制度化。