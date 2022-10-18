九合一大選倒數，《菱傳媒》屏東縣長最新民調顯示，獲前台北市議員羅智強6度前往助選的國民黨候選人蘇清泉支持度34.89％，僅小幅落後民進黨候選人周春米的37.28％。資深媒體人韋安對此表示，屏東選情會不會「翻了」值得觀察，「說不定會像2014，台中、桃園市長選舉那樣『變天』」。
羅智強16日到屏東陪蘇清泉開演講會、座談會、掃市場、船遊大鵬灣、考察屏東建設、吃播談屏東，他說這已經是第6次到屏東助選，「說不累是騙人的，但是為了蘇清泉很值得」。羅智強指出，途中經過每個地方，蘇清泉信手拈來就是對於該處建設的想法，因此他盼望真正懂屏東的蘇清泉能當選縣長，為屏東帶來改變。
對此，韋安在臉書表示，屏東是藍營最弱勢的選區，不過羅智強已去6次助選蘇清泉，他大讚羅智強不求聲量和舞台，總是在最「寒冷」、最有需要的地方為同志送暖。此外，韋安認為，屏東選情會不會「翻了」值得觀察，並認為屏東在年底，說不定會像2014年九合一選舉的台中、桃園一樣「變天」。
文章來源：韋安臉書
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