截至今年8月底為止，勞動基金今年已虧損3204億元，勞動部長許銘春昨（17）日坦言「今年很難轉正」，而行政院長蘇貞昌2019年時曾因勞動基金獲利製圖宣傳，如今大虧錢，網友也模仿該圖，調侃喊「注意！」

許銘春昨前往立法院社會福利及衛生環境委員會備詢，被問到今年的勞動基金是否已經不可逆了，她坦言「很難轉正，投資難免」，並指出今年全球市場都是相同的狀況，而勞動基金與國內大盤相比，盈虧算是比較好的。

消息曝光後引起網友討論，怒批「政府把你的錢錢虧虧虧囉」、「真的是越來越不想繳了」、「幾兆的本錢給你炒都能賠幾千億」、「股市上萬八、房市創新高、經濟20年最好」、「拿去定存收益還比較好」。

此外，勞動基金曾在2019年第1季時獲利，蘇貞昌當年製圖宣傳，高調喊「注意！政府剛剛幫你賺了一萬元」，因此許多網友也模仿蘇，在PTT調侃稱「注意！政府幫你把錢賠光了」、「注意！2024年以後不是我的事」、「注意！有政府會做事」、「注意！注意還動阿」。