大S（徐熙媛）前夫汪小菲去年底重獲單身後就傳出和女星張穎穎過從甚密，兩人不僅在公開場合大方出雙入對，汪小菲還首度在微信朋友圈公開兩人合影，形同正式認戀。未料，近日有眼尖網友發現，張穎穎曬出的美照中膝蓋多了瘀青，手腕上還有更大片瘀青，還有網友指稱張穎穎疑似是和別人起衝突被打，真相有待當事人釐清。

今年農曆春節，網上便傳出張蘭和汪小菲帶著張穎穎到海南島過節，對此，張蘭第一時間駁斥，強調母子倆做人做事不是那麼齷齪，也不是那麼缺德沒底線的人，之後更稱張穎穎是「臭蟲」，暗喻不可能讓臭蟲進她家門，先前流出張穎穎和張蘭的合影，張蘭則解釋說是和粉絲合照，一不留神就被人利用，還稱對方是「心機綠茶婊」，似乎絕對不會答應兒子再婚娶張穎穎。

張穎穎傳出手腳多了瘀青。（圖／翻攝自劇綜Talk微博）

而面對網上傳聞，最近也踏入直播界的張穎穎上月突然在直播中爆哭，強調自己買房子都是自己辛苦賺的錢買的，「我再給你們澄清一下，什麼要一個孩子換一套房，今天我喝多了我也無所謂，你們拿這東西截圖也無所謂」，哭到最後有名白衣男子以背影入鏡，不捨安慰張穎穎，並要求關掉直播，身型與聲音都和汪小菲極為雷同。

傳聞張穎穎跟他人起爭執。（圖／翻攝自劇綜Talk微博）

張穎穎大哭不久後就打起精神，並曬出買了兩支最新iPhone的影片，有人問她：「另外一個手機是給汪（小菲）的」，她大方說：「你真聰明」。而近日，有網友發現她曬出的影音中，手腳都多了許多瘀青，疑似遭人毆打，還有人稱看到她在廣東南澳酒吧跟人起爭執，對此，張穎穎本人暫未回應，是否真是被毆，或只是跌倒受傷也引來網友討論。

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