民進黨台北市長候選人陳時中被踢爆為勘災，座車三度闖紅燈，甚至還違停在公車停靠站內達8分鐘，曾因違規停車遭綠營與側翼網軍猛攻的國民黨台北市議員徐巧芯呼籲，綠營應比照當時的「徐巧芯模式」公開警員密錄器，同時陳違規可開罰的金額是她當時違規的7.3倍，因此綠營應用當初攻擊她的7.3倍力道去對待陳。

《菱傳媒》今（18）日報導指出，有目擊民眾提供影片爆料，陳時中座車16日晚間6時40分許，往內湖大湖隧道方向行駛，為避開警方在康湖路路口布置的三角錐，竟然直接掉頭在成功路上違規大迴轉，甚至還闖紅燈，將車穿越停止線直接開到路口，警方上前盤問沒多久就放行，並未開單舉發。而不僅違規迴轉、闖紅單，陳時中座車為讓陳本人及其幕僚下車，竟又違規停在公車停靠站內長達8分鐘，影響了公車營運及乘客上下車。

對此，徐巧芯發文呼籲，指她這幾個月被綠營以違規停車一事，當作頭號罪犯在打，而現在迴力鏢來了，「記得要對陳時中比照辦理啊」。徐巧芯指出，陳時中的違規可被開罰6600元，是當時她被罰900元的7.3倍，因此她也喊話，「記得要用7.3倍的力量對待他喔！」

另外，徐巧芯指出，闖紅燈必須開罰，不能勸導。因此她要求，應當比照「徐巧芯模式」、公開員警的密錄器，「我想民進黨應該會全部同意吧？」

徐巧芯5月時曾因違停引發開單風波，當時綠營立委、市議員窮追猛打，質疑員警遭受壓力還被記申誡，因各界不斷質疑，北市警方後公布當天的2分鐘密錄器，還原事發過程，希望維護警方執法公信力，外界也不要再以訛傳訛。