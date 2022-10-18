PTT網友發文。（圖／截自PTT論壇）

PTT網友發文、留言。（圖／截自PTT論壇）

PTT網友留言。（圖／截自PTT論壇）

國民黨立委游毓蘭7日提出支持安樂死的《尊嚴善終法》草案，獲得17位黨內立委連署支持。此消息被PTT論壇網友轉傳，迅速湧入大批鄉民一面倒喊讚，不僅直呼「哇！推有一下KMT有做事」、「看來要投一下國民黨了」，游更獲封「PTT女神」；此外也有許多網友質疑「民進黨躲去哪了」？

游毓蘭7日提出《尊嚴善終法》草案，獲得廖國棟、廖婉汝、孔文吉、費鴻泰、林文瑞、徐志榮、吳斯懷、鄭正鈐、溫玉霞、洪孟楷、鄭麗文、林思銘、賴士葆、鄭天財、張育美、魯明哲、李德維共17位立委共同連署，清一色皆為國民黨籍。

《尊嚴善終法》草案案由寫道：「本院委員游毓蘭等 18 人，鑑於國內現行法律及制度對於病人選擇臨終方式之權利未臻完備，為維護人性尊嚴及個人自主權，國家應落實『尊重病人醫療自主，保障善終的權益』，爰擬具『尊嚴善終』」草案。是否有當？敬請公決。」

草案第4條「尊嚴善終實體要件」則指出，病人符合下列資格者，得申請尊嚴善終：

一、具中華民國國籍者。

二、具完全行為能力者。

三、符合第二項規定者。

病人申請尊嚴善終，應符合下列各款臨床條件：

一、疾病無法治癒。

二、痛苦難以忍受。

三、醫生及病人皆認為無其他合理替代方法者。

此消息被分享到PTT論壇，發文者表示：「幾乎都是KMT的立委，DPP怎麼沒有人出來連署？真令人訝異！大家討論一下吧」。

網友迴響極熱烈，紛紛留言：「哇！推有一下KMT有做事」、「看來要投一下國民黨了」、「在此封游毓蘭為PTT女神，讚啦」、「雖然不夠完善但總算有個開始，總比黨只在意選舉，什麼都不做好太多了，給推」、「民進黨不是號稱進步派？這時躲去哪了」、「安樂死議題確實需要社會正面討論，樂見其成」。