第一批俄軍抵達白俄羅斯與烏克蘭邊界

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）上周宣布，該國將和俄羅斯共組區域聯合部隊，並舉行軍演，引發基輔警戒。

CNN新聞網17日指出，白俄和俄羅斯部隊2月舉行聯合演習，許多俄軍趁機越界，向基輔推進。這並不意味白俄羅斯有強大的軍隊，事實上它並沒有，而是烏克蘭長長的北部邊界將再度成為俄軍越界的通道。對烏克蘭已經捉襟見肘的部隊來說，這將成為他們的惡夢。

烏克蘭和白俄羅斯的邊界長達1,000 公里，其中多數地區人煙稀少，長滿了茂密的森林。白俄國防部說，第一批和該國部隊共組聯軍的俄軍15日已抵達當地。

白俄羅斯國防部國際軍事合作部部長雷文科（Valery Revenko）說，這批分遣隊總共不到9,000人。然而，目前烏克蘭部隊除了在東、南方發動攻勢外，同時還要抵抗頓內茨克（Donetsk）和札波羅熱（Zaporizhzhia）部分地區的俄軍。他們歷經7個多月的戰鬥後，就和敵軍一樣飽受折損，再派部隊去防衛北部前線，將使打多面戰的部隊更加左支右絀。

而白俄羅斯老調重彈，強調聯合部隊純粹是為了防禦。魯卡申柯上周說，明斯克上周接獲警告，烏克蘭可能對白俄發動攻擊。

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）上周在七大工業國集團（G7）大會中說，聯合國應該派維和部隊到烏克蘭北部邊界。他強調，俄羅斯想直接把白俄羅斯捲入這場戰爭。

至於社群媒體上的錄影則顯示，不斷有坦克和其他裝備經由鐵路，運送到白俄羅斯各地，而其中一個車隊上的標誌顯示，它來自莫斯科軍區。

分析家認為，這些軍備是俄羅斯儲放在白俄的庫存品，如今動用是要彌補俄軍在烏克蘭幾個月來，尤其是9月所蒙受的損失。

而密切關注白俄羅斯部隊的獨立國防分析家穆席卡（Konrad Muzyka）說，他們「相當弱」，有沒有加入俄軍，其實沒太大差別。而他認為，白俄與俄羅斯聯合軍演可能有3個目的，1﹑是準備迎戰北約（NATO）部隊；2﹑是把烏克蘭部隊綁在北部邊界；3﹑是準備對烏克蘭發動攻擊。

不過，他指出，第一種狀況不會發生，而第三種狀況在白俄羅斯極不受歡迎，當地對烏克蘭的敵意遠不及對俄羅斯的敵意。但讓烏克蘭人擔心北部邊界，卻符合莫斯科的利益，尤其是因為它靠近基輔，更是如此。

烏克蘭聯合部隊指揮官納伊夫（Serhii Naiev）說，白俄羅斯是俄羅斯飛彈的重要儲放地。基輔估計，當地有4套彈道飛彈系統，以及12套S-400防空系統，上周甚至有些伊朗製無人機也來自烏克蘭北部與白俄羅斯邊界。

事實上，據白俄羅斯國防部說，有更多俄羅斯戰機已開始抵達當地。而納伊夫說，隨著大批俄軍加入原有的1,000名白俄駐軍，將為烏克蘭北部，尤其是首都基輔，不斷製造威脅。