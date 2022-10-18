上周在南港展覽館舉行的2022年TITAS紡織展後，外資出具最新的紡織產業報告，僅給予儒鴻(1476)「買進」評等。外資認為，今年的TITAS展上，業者更聚焦在節能減碳和功能性紡品。今年4Q到明年上半年，全球品牌廠對運動服飾的需求將相對疲軟，主要是受到庫存消化和對通膨的擔憂。然而，我們看到大部分負面因素已在反應在股價上，現在是積累持股的好時機。台灣的紡織供應鏈在綠色創新上領先全球，也因此將贏得品牌廠更大的市占。

儒鴻專精功能性圓編彈性針織布與機能性成衣之研發、設計、生產與銷售，持續引進新型原料與織造設備進行產品創新，生產基地遍及臺灣、越南、印尼、柬埔寨，並於臺灣設立全球運籌總部，運用海外佈局之垂直整合優勢，提供國際機能服飾品牌一站式購足服務。

2021年儒鴻以循環經濟的概念推出Primefit Zero創新環保布料，在不使用傳統彈性纖維的條件下，應用紗線之特殊物性，結合獨特的針織技術，設計出擁有高度彈性與舒適性的上身衣著布料，廣獲重視環境保護之國際品牌客戶正面評價。

為增加系列產品之延展性、回復性與廣用度，儒鴻以Materials with purpose的產品設計理念為主軸，採用不同的原料結構，搭配紗線材質變化，形塑多元的手感與彈性延展度，並進一步結合織造花紋與結構設計，創造從單一顏色到多層次組織變化的布面紋理外觀，提供品牌設計師在服裝款式設計上的應用廣泛度。