生醫股今日見多頭火種，股王藥華藥(6446)漲幅在1.2%左右、北極星藥業-KY(6550)晨盤一度重返百元大關、眼球概念股中的晶碩(6491)領漲3.5%，帶動精華(1565)等紛紛上漲、美容族群迎接Q4旺季，軒郁(6703)、麗彤(6539)等紛紛揚升。

法人指出，就算在2008年的金融海嘯影響下，美容保養品產業市場規模增速雖有放緩，然並未看見大幅衰退情形，整體獲利下修壓力相對輕微，另外，有部分個股營收包括大陸市場，當地受疫情反覆及清零政策影響，營運還未回復疫前水準，未來復甦空間較大，仍看好未來長期的營運表現。今日佐登-KY(4190)、達爾膚(6523)、軒郁(6703)及麗彤(6539)等紛紛揚升，不過，麗豐-KY(4137)則是壓在平盤下方整理。

大陸雙11檔期客戶備貨需求強勁，晶碩內營收創單月歷史高，10月營收表現也受到市場期待，法人對第4季業績樂觀以待。晶碩今日開高走高，晨盤一度衝至319.5元，隨後漲幅開始收斂。晶碩至今年底月產能將達8,000萬片，大溪新廠也將在年底投產，法人估，明年大溪廠月產能將漸增至4,600萬片。