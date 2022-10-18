受尼莎颱風影響，台中烏日、龍井區17日晚間接連傳出4起路樹遭強風吹倒案件，警方立即到場實施交通管制，並協助通報相關單位移除。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

民眾見員警不畏強風堅守崗位，協助疏導交通，紛紛為員警比讚。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

「尼莎」颱風加上東北季風共伴效應的雙重影響，帶來強風豪雨，災情頻傳。台中烏日、龍井區17日晚間17時許也接連傳出4起路旁大樹被強風吹倒事件，所幸無人傷亡；警方到場立即實施交通管制，並通報道路相關單位到場移除。

據了解，4起樹倒事件分別發生於烏日區南榮路101號往中山路方向、龍井區臨港東路1段與中央路1段路口、龍井區台灣大道5段（路燈桿中港050號）及龍井區南崗路靠近南新路。由於強風吹襲致路邊大樹傾斜斷裂倒至路面，一度造成4個路段交通中斷，所幸事發當下未波及路過人車，現場沒有人受傷；員警到場立即封鎖該段道路，實施交通管制。

烏日警分局三和所所長邱量虔、犁份所所長廖鴻隆及龍津所副所長何永福獲報後皆立即指派員警於現場擺起交通錐警戒及交通管制，並通報相關道路管理單位到場移除；警方表示，由於晚間17時是下班尖峰時段，路樹倒塌的路段為主要道路，車流量較大，加上夜間視線不佳，員警絲毫不敢輕忽大意。由於風勢強到難以站穩，路人見員警不畏強風依舊堅守崗位疏導交通，紛紛向現場員警比出讚的手勢，直呼警察執勤實在辛苦。

烏日分局分局長吳銘淵也特別指示轄區各駐地派出所，雖颱風未侵台仍應加強防範強風侵襲，並在安全情況下，針對轄區內各災情，全力協助救災；同時呼籲民眾，近日台中仍有颳起強風機會發生，也請民眾外出時應隨時注意安全，留意周遭的路樹或是招牌等是否受風吹影響而有掉落、倒塌的危險，如發現災情，請立即撥打110或聯繫相關單位到場排除。