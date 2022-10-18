美國對大陸晶片業發動新一波制裁，未經許可的美國公民、企業與組織禁止協助大陸研發或生產用於超級電腦、人工智慧及軍事的先進晶片，引發市場震撼，這也導致企業有意將工廠從大陸遷出，鄰近的南韓就成為主要選項。

Business Korea報導，近期美國半導體設備製造商紛紛暫停大陸地區的業務，並提高將廠區遷往南韓的可能性，主要是南韓的地理位置鄰近大陸，又是三星、SK海力士等國際大廠的所在地，加上南韓與美國政府擁有良好關係，對美國廠商而言是具有吸引力的投資地。

報導提到，以美國設備大廠應用材料（AMAT）為例，高達22%的銷售額來自南韓市場，是該公司第二大客群。對美國企業而言，南韓有望成為大陸的長期替代品，且應材在南韓已有基地，發展並不是從零開始。

除了應材之外，全球四大設備廠美國科林研發（Lam Research）、日本東京電子（TEL）及荷蘭艾司摩爾（ASML）在南韓也有研發基地，這些廠商的投資將為南韓半導體產業注入活力。

南韓政府也擴大支持國際大廠的投資案，南韓近期的外國直接投資（FDI）呈現上升趨勢，吸引荷蘭與德國半導體零組件及設備商共2千萬美元（約新台幣6.4億）的投資。