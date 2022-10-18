高雄市長陳其邁會場巧遇網紅林叨囝仔一家人開心合照。（高雄市觀光局提供）

高雄市長陳其邁體驗手網烘豆、磨豆及沖煮咖啡，架勢十足。（高雄市觀光局提供）

高雄城市野營第二天人潮爆滿。（高雄市觀光局提供）

高雄市長陳其邁化身戶外咖參加2022高雄城市野營活動。（高雄市觀光局提供）

全台最大規模的「2022高雄城市野營」16日在衛武營戶外草地帶來最棒的「設計新森活」，天氣風和日麗、現場人山人海，兩天湧入超過10萬人。

高雄市長陳其邁一身凹豆裝備現身，對裝備市集的戶外裝備、露營風格小物都非常的有興趣，也參觀移民台灣的香港藝術家謝至德的露營車、聽職人講解戶外技能，親自體驗戶外刀生火、手網烘豆磨豆及沖泡咖啡、野炊烤糰子及煙燻窯烤魚等戶外技巧，化身熱血戶外咖，與民眾一起體驗最具風格的戶外野營生活。

陳其邁表示，高雄有山有海值得探索，也有許多設施完善的城市綠地，近期更打造許多特色親子共遊設施，非常適合民眾假日休閒娛樂，享受戶外生活，這次觀光局與GQ聯手打造的高雄城市野營，讓民眾在市區就能體驗戶外野營生活，今天實際走訪感覺非常棒，讓人流連忘返，許多民眾都反應這次的活動十分精彩，限量風格露營包廂一開賣就秒殺外，音樂舞台的堅強卡司，更是吸引大批粉絲提早卡位，而由戶外生活職人帶來各項技能展示的職人工作坊也是超級熱區，體驗課程場場爆滿，感謝全國的凹豆咖這兩天一起體驗最美好的生活就在高雄。

觀光局長周玲妏表示，高雄城市野營規劃各種精彩節目，從美食、裝備、玩樂體驗到音樂，來到現場都能在高雄城市野營找到最適合自己的生活風格，可以逛市集、吃美食、玩沙板，帶著自己的野餐墊或戶外休閒桌椅，在樹蔭下吹著微風，聆聽現場音樂，享受最chill的秋日午後。聚集各種戶外潮物的裝備市集也是買氣爆棚，從服裝配件、帳篷、露營燈到各種風格佈置小物，現場通通都能找得到，吸引民眾在攤位裡尋寶。

美食市集同樣人氣滿滿，高雄知名的耶魯小鎮、首次出攤的Temperature Studio／溫度劑，和頂級牛排館MÚO STEAKHOUSE都推出活動限定餐點，米其林入選餐廳Marc L³主廚也有來到現場，屏東的獨立烘豆實驗所Akau Coffee猻物咖啡及高雄知名酒吧聯合出攤的現場調酒，各家主理人推出活動限定餐點，都是民眾排隊搶買的必吃美食，這次來參與的店家都表示，這兩天的活動人潮爆滿，店家也不停的補貨，讓排隊的民眾可以最快買到想要品項。

市集音樂舞台卡司超堅強，有打倒三明治、淺堤、蕭秉治、告五人、麋先生及原子少年 火星Mars及艾怡良輪番登場，為粉絲帶來最精彩的現場演出，除了搖滾區門票一上線立即秒殺，還有粉絲徹夜排隊，只為近距離欣賞心儀偶像帶來的精彩演出，不少民眾在草地上找到最舒適的位置，不論是席地而坐或是自備野餐墊、充氣沙發等，帶著愉悅的心情與三五好友享受美食與聆聽現場音樂表演的悠閒時光。