10月以來，大陸多家航空公司宣布陸續恢復及增班多條國際航線。陸媒指出，這是為盡快落實大陸國務院關於有序增加國際客運航班數量等相關要求，各航空公司正在制定航班恢復方案，在多條國際航線上陸續恢復及增班。

澎湃新聞報導，10月30日起，大陸民航將迎來冬春換季航班計畫調整。冬春航季開啟後，東方航空計畫每周客運國際航線將增至42條108班；截至當前計畫，南方航空國際航班將由每周71班增加至86班。海南航空則計畫於11月6日增加重慶至羅馬國際航班至每周兩班。

東航計畫恢復多條國際航線，將於10月20日起逐步開始執行。昆明-曼谷、杭州-東京成田航線20日起恢復，每周1班；金邊-昆明航線24日起增至每周2班，昆明-東京成田、南京-首爾仁川、青島-首爾仁川航線25日起恢復；南京-東京成田、青島-首爾仁川航線26日增至每周1班；上海-曼谷-青島、青島-杜拜航線27日增至每周1班；青島-東京成田、煙台-首爾仁川航線29日起執行。

進入11月，東航還將陸續恢復杭州-馬尼拉、昆明-胡志明等國際航線。據了解，今年7月以來，東航已逐步恢復杭州-馬尼拉、杭州-吉隆玻、青島-大阪、青島-首爾仁川、昆明-可倫坡等多條國際航線。

南航則計畫，廣州-雅加達航線10月26日起恢復，每周2個往返，大連-東京成田航線10月25日起恢復，每周2個往返；廣州-杜拜航線10月27日起增至每周3個往返，廣州-馬尼拉航線10月27日起增至每周1個往返，廣州-曼谷航線10月24日起增至每周1個往返，廣州-金邊航線10月18日起增至每周1個往返。

海南航空近日也披露了多條國際航線的恢復情況。海航表示，冬春航季開啟後，將繼續運營北京-布魯塞爾、北京-莫斯科、北京-貝爾格勒、北京-柏林、北京-曼徹斯特、重慶-羅馬、重慶-馬德里、深圳-溫哥華、大連-東京、大連-首爾共10條往返國際客運航線，同時將重慶-羅馬國際航班增至每周兩班。

春秋航空與吉祥航空等大陸廉價航空公司也自10月以來，新開及恢復多條國際航線。

報導指出，大陸國常會5月底提到「有序增加國內國際客運航班，制定便利外企人員往來措施」後，大陸多個航空公司於6月起宣布國際客運航線復航。而大陸民航局運輸司副司長徐青7月表示，考慮到海外留學生回國等國際人員往來需求，正在穩妥有序恢復國際定期客運航班的工作，加快推進國際航空市場的恢復，將繼續加強與相關國家的磋商，逐步增加國際航班的數量。