前年新北市郭姓男子因紅線違規停車，警方將他的車以拖吊車拖吊夾抬起欲移往拖吊場，他站立及蹲坐在拖吊車拖吊桿遭檢方起訴，一審認為他只是消極行為判無罪，二審依對公務員執行職務時施強暴罪將他判處拘役30天，可易科罰金，他提上訴遭最高法院駁回確定。

郭男2020年9月9日下午在新北市板橋區雙十路2段前，因其所使用營業小客車在紅線違規停車，經新北市政府警察局海山分局交通分隊警員依法執行拖吊勤務，將違規停放小客車後輪架上輔助輪，前輪則以拖吊車拖吊夾抬起，欲將該車移置車輛保管場代保管。

郭男發現車輛遭拖吊，竟接續站立、蹲坐在上開拖吊車拖吊桿及躺臥於地雙腳置於拖吊桿上，而以此施加物理上有形力之強暴方式，妨害員警依法執行違規停車拖吊之職務。

一審新北地方法院認為，郭男的消極行為並未致員警受有暴力對待或心生恐怖，難認有何對在場執行職務之員警施強暴或脅迫之舉措，二審認定郭男任意站立、蹲坐、雙腳置於拖吊工具阻止公務執行，對國家公權力之妨害非輕，判處拘役30天，最高法院駁回上訴定讞。