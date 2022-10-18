名主持人陳文茜近年健康亮紅燈，2019年她罹患肺腺癌初期，動了手術後，近來狀況仍然不佳，不久前更決定「整理遺照」，回顧過去的美好，幸好本月11日她又自曝「像僵屍一樣復活了」。不過似乎是曇花一現，17日台北下起豪大雨，陳文茜顧著搶救家中屋頂滲水的災情，只因忘記吃藥引發身體的不適，直嘆：「原來，我只是靠那幾個小丸子撐著的人。」

陳文茜18日在臉書發文透露，位在陽明山的家3年前曾對頂樓施工，不料更換地板的師傅作業草率，反倒原有的防水系統被破壞，即使重作仍數次滲水，好不容易才終於修好。近日台北的豪雨已停止，不過陳文茜自述陽明山的天氣狀況「仍然是淒風苦雨，正確的說：如刀子般的厲雨」，也描述豪雨時的心境：「即使我已如此認知『極端氣候』，我還是被這場陽明山紗帽山夾擊的瘋狂風雨，搞到日夜不得安寧。」

陳文茜表示，她猜測由於前陣子地震，已不幸震壞原來上膠合的縫隙，15日入夜後陽明山下起豪雨讓她家變很慘，「水像盆子倒一般，到處滲水，終於知道什麼叫『傾盆大雨』！」，於是全家像救災大隊一樣，包括自己也加入戰局，居然忘記服藥，結果下午4點時，不僅血管全紅還有發燒的症狀，虛弱躺了半天、一直吸氧才恢復，事後，陳文茜不禁感慨：「原來，我只是靠那幾個小丸子撐著的人。」

陳文茜接著說，台北的雨已停，但今晚她家仍然「風滿樓」，自嘲是「非常具像的『風聲鶴唳，草木皆兵」，家中葉子掉落滿地、塞住排水孔，請來的工作人員不斷忙著撿拾落葉，看著替他們感到辛苦。陳文茜也祈求紗帽山擋住無情的風雨，不忍感慨：「這場風雨真的是人的天敵，我之前無知地在家玩耍遊蕩，現在找不到一處安靜的地方。」

陳文茜感性描述，門前一朵剛種的花正受苦、面臨倒下死亡的威脅，於是即使冒著滂沱大雨，仍堅持教管家救活它，事後也成功了：「我不妄自菲薄，它活過來了。我們擠啊推啊，牢固了它的根。徒然地焦灼、等待和張望；在這種天氣，沒有什麼意義。我體力不支，但能力很好，我還是永遠最『十項全能』的『賢惠良母』」。

藉此，陳文茜獲得一項啟發：「不要沮喪，風雨總會過去。這裡會恢復美麗家園。」同時對家中的一草一木許下鴻願：「望向門；它緊閉，風撼動著。我緊瞅著它，在折磨中哭泣。我也看見它，難堪時光的重負，感謝它的庇護。果園和花兒未曾在如此葉落雨中、只留下殘花幾枝。願風雨過後，它們在我的照顧下，和我一起重生。」