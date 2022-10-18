據消息人士指出，瑞士信貸已經與至少一家中東主權財富基金進行接觸，希望能獲得資金挹注；而部分基金也將該受創的瑞士銀行視為潛在投資機會。

據彭博報導，阿布達比和沙烏地阿拉伯都在考量，是否要透過主權基金將資金投入瑞信的投資銀行或其它業務，並表示投資是利用瑞信估值偏低的優勢。

據消息透露，瑞信在10月27日宣布戰略調整之後，投資銀行部門的主管Christian Meissner將離職。

瑞信目前最大的中東投資人卡達投資局則拒絕提出評論。其它主要中東官方投資單位也都拒絕提出評論。

瑞信在美國上市的ADR周一收盤上漲3.6%。瑞信在瑞士的股價也上漲2.6%。

分析師指出，在重組過程中，瑞信可能需要高達90億美元資金，部分可能來自於投資人，部分可能要靠資產的出售。

據熟知相關事務的人士透露，該行已經開始美國資產管理子公司的出售程序，首次的競價將在本周末完成。彭博率先報導該消息，並指出將吸引私募公司的興趣。

然而單靠出售資產可能仍不足以支付即將到來的重組費用；該家陷入困境的銀行希望，此次重組將為鉅額虧損和一連串的醜聞劃上句點。

瑞士信貸在本周一同意支付4.95億美元，以和解針對美國抵押貸款相關投資的法律訴訟案。

瑞信董事長萊曼(Axel Lehmann)在今年一月接掌董座職務，並在上周五承諾，要對這家銀行進行改革；該行在2021年遭遇了「可怕的」虧損，這是該行歷史上最大的虧損。