產業分析公司CCS Insight周二出具報告指出，蘋果可能在2024年推出一款配備可折疊螢幕的iPad平板電腦。

CCS Insight表示，蘋果可能先推出可折疊iPad平板，之後再推出可折疊iPhone手機，這與三星等其他消費電子公司推出可折疊產品的趨勢背道而馳。

該公司並預期蘋果很可能在2025年，將自行開發的5G數據機晶片與自家A系列處理器進行整合，作為iPhone手機的單晶片解決方案。

CCS Insight研究部門主管Ben Wood表示，對蘋果公司而言，目前製造可折疊iPhone沒有任何意義。我們認為蘋果將避開這種趨勢，可能會以可折疊iPad進場試水溫。

他表示，對蘋果來說，推出可折疊iPhone將是風險超高的事，首先，為了不蠶食現有iPhone手機的市場，可折疊iPhone必須賣得非常貴。一支可折疊iPhone可能得賣到2,500美元左右。

iPhone 14 Pro Max是蘋果目前最昂貴的機型，其售價約為1,599美元。

Wood並表示，如果可折疊iPhone出現任何技術問題，這將演變成批評者群起攻擊蘋果的「瘋狂的獵食秀」。儘管如此，蘋果別無選擇，因為可折疊設備的趨勢正蓄勢待發，因此蘋果將反其道而行，先從iPad開始，這將使蘋果有機會學習如何施展可折疊螢幕技術並擴大其應用規模，並為iPad系列注入新活力。

蘋果尚未對此發表評論。

一直以來，有關於蘋果將推出螢幕可折疊產品的傳聞與耳語就沒有間斷過。今年早些時候，市場研究公司Display Supply Chain Consultants表示，最快到2025年，蘋果都不太可能進軍可折疊智慧手機市場。但該公司也表示，蘋果正在探索用於約20寸顯示器的可折疊技術，這可能是為了一款新的可折疊筆電產品。

有關於蘋果將推出可折疊iPhone手機的消息已至少傳了4年。去年知名蘋果分析師郭明錤表示，該消費電子巨頭可能在2024年發布一款可折疊iPhone。

CCS Insight並預測蘋果將繼續投資於自家的晶片設計。目前蘋果已經為iPhone和iPad自行量身打造晶片，而5G數據機晶片仍然仰賴高通供應。

CCS Insight表示，蘋果很可能在2025年將自家設計的5G數據機晶片整合到A系列處理器中，作為iPhone手機的單晶片解決方案。伍德表示，蘋果一直在增強內部開發能力，以便在iPhone手機中採用自己的數據機晶片，「他們不想繼續支付第三方供應商技術費用」。

蘋果在2019年收購英特爾的數據機晶片事業，業界即揣測蘋果很快就會放棄高通晶片，並在自家設備中採用自己的數據機晶片。但到目前為止，蘋果仍然採用高通的5G通訊晶片。天風國際證券分析師郭明錤在今年6月時表示，他預期蘋果2023年發布的iPhone手機仍將採用高通晶片。