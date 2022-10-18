一段影片日前在網路瘋傳，1名男子走在山路，轉頭發現一旁山溝內竟有名男子躺在溪水中往下滑；另段畫面則是該名男子自拍影片說下大雨想吃早餐，接著就躺進山溝的流水中，大喊「吃早餐了」，逗趣畫面讓網友笑說「真是天才」、「天然的滑水道」。

臉書「記者爆料網」分享影片，1名男子走在山路，手機鏡頭拍到一旁山溝的湍急流水中，竟有另名男子躺在水中，順著水流下滑；另段畫面是男子拿手機自拍錄下往下滑的過程，男子邊走邊說「這種荒郊野嶺沒有公車，還下大雨，怎麼辦呢？」下一秒人就走進水溝躺平，順著水流一路向下滑，還大喊「吃早餐了」。

男子走在山路，轉頭發現山溝內竟有名男子躺在溪水中往下滑；另段畫面該男子自拍影片說下大雨想吃早餐，接著就躺在山溝流水中，大喊「吃早餐了」。（翻攝自臉書社團「霧社Create」）

影片中拍下友人把山溝當「滑水道」的網友分享影片笑說，「就蠻巧的，原來是游泳由到睡著的問題」，他走路時說今天下雨想買早餐，接著就拍到友人在山溝中，還笑說「你怎麼在這邊，你還好嗎」。

據悉2段影片原先被分享在臉書社團「霧社Create」，原PO表示當事人是他的朋友，還說朋友「是瘋狗，原住民都超好笑，要下山但懶得走路，下大雨也沒人要載，然後…」，影片曝光引發討論，其他網友留言「太強了吧」、「天然的滑水道」、「超好笑」、「真是個狠人」。