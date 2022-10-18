剪頭髮選髮廊要謹慎，否則被剪壞了就欲哭無淚了。台北一名男網友去西門町某間百元理髮店剪頭髮，本來只是想修個髮尾，結果剪完頭髮卻像是被狗啃過一樣，讓他氣得要求店家賠償，對方卻直接拒絕，一副你就是來百元快剪還想怎樣？剪壞了變更生人髮型就是活該的態度，讓原PO很崩潰。

一名男網友近日在臉書社團《爆料公社》上分享，去台北西門一間百元理髮剪頭髮，他告訴店裡的設計師說，只想把髮尾修齊，怎料最後卻像是被狗啃過一樣，讓他又氣又傻眼，而設計師卻直接反嗆「不然要怎樣？要不然退你120元理髮費！」

男網友表示，約莫10年前他也曾發生過剪壞頭髮的事故，當時店家賠償了3000元，因此這次又發生狀況，他立刻向店家求償3000元，因為他必須要搭計程車去別間理髮店補救被剪壞的頭髮，怎料，對方卻強硬地說「我就是退你120元，要不然你就報警！」一副就是你來百元快剪還想怎樣？剪壞了變成更生人的髮型就是活該。

男網友憤怒地說，店內還有一名自稱是老闆的人說「你現在要我賠剪壞頭髮的錢，那你頭髮長出來的時候，要退我6000元嗎？」讓他委屈直呼，沒看過這種剪壞了頭比客人還要兇的理髮店，他的頭髮被蹂躪成這樣還不能有情緒嗎？呼籲大家去剪頭髮前，一定要先刷評論，否則就會跟他一樣大踩雷。

貼文吸引1.6萬人朝聖，不少網友看完照片驚呼，真的是被剪壞了，雖然百元理髮無法要求太多，但剪得歪七扭八真的不行。「確實是剪壞了」、「這個技術很像在家剪壞的，下次換別家」、「真的是被狗啃！百元剪髮雖不能要求太多，但是剪成這樣也太誇張了」、「這個造型連彭于晏都駕馭不了」。

不過，也有網友表示，雖然頭髮被剪壞真的很糟，但求償3000元真的是獅子大開口，畢竟原本去的店家就是百元理髮，最多就是拿回來原本剪髮的費用。「3000是獅子大開口吧，其實走在路上沒有人會發現你頭髮剪歪了」、「剪得蠻糟，但3000元有點誇張，連計程車錢都要上了，怎麼不乾脆要機票錢出國剪」。