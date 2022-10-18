Sandy吳姍儒（左）向吳宗憲分享在大家庭的困擾。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（19日）晚10點播出「“增產報國”台灣生育率靠他們在撐」，Sandy吳姍儒覺得家裡人多比較熱鬧：「我自己就是在4個小孩的家庭長大，覺得雖然很吵，家裡總是很亂，但長大之後有個伴，有事情好討論。」見Sandy面露喜悅，吳宗憲提醒：「爽是你們在爽，當父母親的有多辛苦啊！」Sandy立馬吐槽：「你們如果沒有爽，怎麼會生下我們？」兩句話就讓吳宗憲啞口無言；他也分享自己的育兒心得：「教得容易陪得更難，我個人就覺得我付出給鹿希派的時間太少，因為爸爸更忙了，然後孩子做了不對的事情，我認為可能是我陪伴的不夠多。」

Sandy也提到身在大家庭感到困擾的地方，例如弟弟妹妹太過依賴她，吳宗憲也說自己時常要扮演孩子們的和事佬：「在西雅圖的時候，有天二妹打給我，哭說因為她遲到，姐姐車一開就走不載她，我趕快打給姐姐好言相勸，結果她很兇的跟我講了一句『我是姐姐，不是媽媽』，讓我很有感觸。」回憶起這件事，Sandy委屈表示當時自己才17歲，就要扛起照顧妹妹的責任，甚至還為了照顧妹妹放棄理想大學：「我原本考上加州的藝術學院，結果他們不讓我去，唯一的理由是說妳要照顧妹妹，所以我就被留下來了，還好我華盛頓大學有考上，不然我就沒學校念。」

依依也分享時常被3個兒子的破壞力搞到崩潰：「我覺得一群男生在一起智商會變低，你叫他們不要做，他們越想做，我聽到他們的笑聲就會很害怕，常常午夜夢迴的時候，覺得我到底為什麼要生3個？」但3個兒子其實都非常貼心，讓她一點也不後悔：「其實生3個是我懷孕前的計畫，因為我自己的原生家庭就是3個，有什麼事情就可以商量，照顧老人家負擔也比較小。」Sandy聽了也認同：「我們家4個都還在輪流陪爸爸，這樣很好，等於我1個月只要陪他1次就可以了。」更多精彩內容都在中天綜合台每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。