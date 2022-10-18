人們常說「百善孝為先」，可看出孝順是一種公認的美德。運勢命理網站《靈匣網》分享，生肖屬羊、牛、猴、鼠、豬的女生都非常孝順，哪怕工作再忙也會花心思陪伴父母，就連挑對象也以孝順為優先考量，可說是無可挑剔的好女兒。

第五名：生肖羊

屬羊的女生溫柔善良，做事踏實，不僅具有包容心，還懂得為別人著想，此外她們非常孝順，深知父母的辛勞和不容易，所以願意花更多心思在父母身上，即便因為工作忙而抽不開身，也會盡最大努力去爭取時間，因為她們知道父母要的是陪伴，而不是物質。

第四名：生肖牛

屬牛的女生有著像牛一樣固執且強硬的性格，但她們本性善良，富有同情心，對待父母也特別好，有什麽好吃的都想留給父母嚐嚐，看到什麽好玩的地方就想帶著全家人一起去，不僅懂得照顧父母，還明確知道父母需要的是什麽，可說是典型的好女兒。

第三名：生肖猴

屬猴的女生具有霸氣和驕傲的特質，不僅爭強好勝，凡事也都要求做到完美，但不管她們在外的形象如何，回到家她們就是父母眼中無可挑剔的好女兒，不過為了不讓父母擔心，儘管生活多麼辛苦，遇到多大的麻煩，她們都絕口不提，總是在父母面前故作輕鬆。

第二名：生肖鼠

屬鼠的女生聰明伶俐，且心態很好，即使遇到棘手的問題也看得很開，她們深知父母的辛勞，所以從小就懂得感恩、孝順，哪怕工作再忙也會抽時間去陪伴父母，即便條件不允許也會不定時打電話關心，在她們眼中，父母的事永遠都是大事。

第一名：生肖豬

屬豬的女生心地善良，特別看重感情，不僅懂得照顧、孝順年邁的父母，還清楚知道父母需要什麼，能夠及時去滿足他們。屬豬的女生一生沒有太多的追求，所以她們挑選對象的首要條件不是經濟，而是人品，因為她們認為，只有人品好的男人才可能對自己好，也對父母好。