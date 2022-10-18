洋基與守護者的分區系列賽G5生死戰因雨延期了，由於美國時間當地17日晚間7時天候不佳，一路苦等到8時、9時30分都未能好轉。最後大聯盟與兩隊總教練開會，決定改期到紐約隔天下午，也就是台北時間19日凌晨4時。

這場大雨可能改變雙方本季的命運，原先是洋基先發投手泰隆（Jameson Taillon）對決守護者西瓦雷（Aaron Civale），現在因為下雨多休息一天，洋基宣布將改派陣中最強左投柯特斯（Nestor Cortes）登板先發。

守護者西瓦雷雖然是例行賽的先發輪值，但他只有5勝6負、4.92自責分率，今年季後賽還沒上過場。預估守護者只以他做為開場投手，撐多久算多久，再出動牛棚車輪戰來對抗洋基。

面對整個球季的生死戰，洋基王牌投手寇爾（Gerrit Cole）前一戰剛投了7局110球，他向總教練請纓在G5擔任牛棚上陣。總教練布恩（Aaron Boone）說：「他告訴我他可以上場，對此我有點猶豫，但是到時候會怎樣誰也不知道。」柯特斯原先也計畫支援牛棚，現在改為先發，因為這一仗是輸不得的。

國聯冠軍戰19日開打（教士vs費城人），美聯冠軍戰改到20日，早早橫掃水手晉級的太空人以逸待勞，不管守護者、洋基哪隊贏了都要立即趕往德州休士頓，沒有休息時間就得在客場出戰。