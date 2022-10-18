尼莎颱風帶來大雨，造成北市部分區域淹水嚴重，北市稅捐處提醒，如有因此受災而造成財產損失，可利用該處線上申辦或稅務視訊服務雲平台申請房屋稅、使用牌照稅及娛樂稅減免。此外，也將依有關機關出具的名冊或證明文件主動對受災戶辦理稅捐減免，或輔導納稅人於規定期限內提出申請。

稅捐處說明，汽車及151cc以上機車如因災害受損、成為泡水車等不堪使用，應向監理機關辦理報廢登記，使用牌照稅計徵至報廢登記的前1日為止，如受損須修復，但未向監理機關辦理停止使用者，可在災害發生日起1個月內，檢附消防、警察等有關機關出具的災害證明及修車廠開立的發票或收據，申請修復期間減免使用牌照稅。

稅捐處也說，房屋遭受水災，以實際淹水日計算，淹水1日，未超過30日者，均減免1個月房屋稅，如因豪大雨或土石流衝擊，房屋毀損面積占整棟面積5成以上必須修復才能使用，免徵房屋稅；毀損面積占整棟面積3成以上不及5成，房屋稅減半徵收，需於災害發生起30日內提出申請。

稅捐處表示，查定課徵的娛樂稅代徵人，因災害而遭受損害，無法營業或營業受影響者，可於災害發生日起1個月內提出申請，由分處派員實地勘查，依勘查結果，扣除未營業天數，以實際營業天數計算查定銷售額，辦理減徵娛樂稅。