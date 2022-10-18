日本18日有消息傳出，即將收購日本東芝的投標法人，每股可能不願喊到外界預期，至少從6,000日圓起跳的基本賣價。在溢價可能縮小下，東芝股價立刻反應此利空，早盤最低一度大跌2.2%左右。

路透社報導，在10月7日第2輪競標時，由日本產業夥伴(JIP)所領軍的財團，拿到併購東芝優先競標權。不過，東芝表示對於未來走向，現階段還是願意廣納外界不同意見。

據悉，私募股權業者JIP所提議的條件，包括保留東芝現有管理階層，這是對東芝目前執行長島田太郎(Taro Shimada)釋出善意。島田一直希望，能藉由壯大資料數據相關業務來增加東芝獲利。

一直在拉攏包括歐力士(Orix)以及中部電力公司(Chubu Electric Power)等一些大型日企加入的JIP，目前有1個月的時間好整以暇，以便日後向東芝提供像是融資等，一些併購方面細節。

路透社指出，JIP最初收購報價每股還不到6,000日圓，這讓潛在公開出價收購的金額少於2.6兆日圓，約175億美元。另外，日本政府所支持的另個對東芝有興趣的日本投資公司（JIC），也正準備競標事宜，故併購報價可能還會不同。

其實，JIP與JIC本來在首輪競標東芝時還是合作夥伴，不過，因相互歧見愈來愈深，後來才分道揚鑣各立山頭。但未來不論是誰得標，市場已把每股6,000日圓，視為東芝購併案的基本門檻。

全球投資環境，在各政府貨幣大幅緊縮下已改變，再加上目前半導體需求不佳，都影響這個日本綜合事業大商社的收購金額。願意競標東芝的各大財團，現在要如何拿到融資，以及說服聯貸銀行願意掏出大筆銀子，應該才是當務之急。