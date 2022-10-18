香港國際巨星成龍，出道超過20年曾在《飛龍猛將》、《霸王花》、《警察故事》、《喜劇之王》等經典港劇中演出，後來又在好萊塢電影《尖峰時刻》、《西域威龍》中打響名號，正式走向國際，在演藝圈中佔有相當重要的地位。而投資眼光相當精準的他，過去曾在大陸北京一口氣買了8間價值大約50萬人民幣（約新台幣222萬元）的老房，近日被大陸媒體爆出這些老房價值倍增，讓他身價再度飆漲。

大陸一名網易娛樂博主日前在網路上分享成龍獨特的投資眼光，透露成龍在1990年前往北京拍戲時，都住在劇組安排的賓館裡，但當時賓館的環境不佳，不僅牆面油漆脫落，許多牆體也都年久失修，讓必需得在北京待上大半年的成龍開始動了想買房的念頭。後來他透過仲介介紹，看中了一間當時價格約50萬人民幣、古色古香的四合院，對於人氣火紅的成龍來說，還不到一部電影片酬的一半，因此便豪氣買下了8間、總計400萬人民幣（約新台幣1778萬元）的古宅。

但成龍搬進去後才發現，由於房屋太過老舊，四合院裡也沒有暖氣，整體結構也不方便裝空調，使冬天晚上住起來竟與室外一樣冷，加上四合院裡沒有廁所，讓他半夜還得走到戶外才能解決，讓他一度懷疑自己的投資眼光，所以成龍在當地拍攝完電影後，便離開北京返回香港，而8間老宅也因此放在那裡無人居住。但沒想到10年後，當地的房價已從50萬飆漲到1200萬人民幣（約新台幣5335萬元），約漲24倍，讓成龍的身價再度翻倍，意外成了成功的投資典範。