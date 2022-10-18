台東東河規模3.6地震 最大震度4級 11:412022/10/18 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東東河規模3.6地震 最大震度4級。(翻攝自氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今天上午10時59分發生芮氏規模3.6地震，地震深度5.0公里，震央位於台東縣政府北北東方28.0公里（位於台東縣東河鄉），最大震度台東縣4級。1111018 台東縣近海凌晨發生規模4.0地震 最大震度3級 國慶日震不停！台東近海規模4.4極淺層地震 震度4級 國慶日清晨極淺層地震連發 規模4.3 最大震度宜花4級 #地震 #台東縣 #震度 #氣象局 #規模3.6 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東南橫3天4起山難 救難隊忙翻天 04:102022/10/11 地方新聞 台南推動非重劃區農水路修繕 4年來完成400公里 09:232022/10/10 寶島 距家不到百公尺 大武鄉長父遭小貨車撞死 台東1天2起慘劇 11:362022/10/13 社會 台灣、與那國町距離僅110公里 魏嘉賢參訪盼爭取直航 15:582022/10/11 生活 台東鹿野納骨塔舉辦慰靈法會 安定先人英魂 11:412022/10/11 生活 北、宜「紫爆」 擎天崗狂下破700毫米 雨用倒的 05:572022/10/16 生活 台東大武鄉小貨車撞飛路人 男子送醫傷重不治 21:582022/10/12 社會 國1岡山北向「3車追撞」事故 車流回堵9公里 07:542022/10/12 社會 展現台東獨特原民魅力「原創新美學 LiMA原遊會」台北登場 17:282022/10/14 社會 全台第一HFS健康照護友善職場 饒慶鈴曝成果：持續努力 12:412022/10/13 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。