根據中央氣象局最新資訊，今天上午10時59分發生芮氏規模3.6地震，地震深度5.0公里，震央位於台東縣政府北北東方28.0公里（位於台東縣東河鄉），最大震度台東縣4級。1111018

台東縣近海凌晨發生規模4.0地震 最大震度3級
國慶日震不停！台東近海規模4.4極淺層地震 震度4級
國慶日清晨極淺層地震連發 規模4.3 最大震度宜花4級
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