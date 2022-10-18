台北熊好券2.0今起開放店家申請，台北市議員吳沛憶質疑，熊好券1.0可跨年度使用4個月，但住宿券使用率僅58％、運動券54％，而熊好券2.0消費只到年底，使用期限僅預計只有1個多月，恐嚴重壓縮振興效果。對此，台北市長柯文哲18日表示，當使用期限拉很長時，倍數效果會下降，這有科學基礎。

柯文哲上午出席熊好券2.0意願登記起跑活動，對於本次消費使用期限僅1個多月，是否會考慮延長，他表示，這又是科學，就像悠遊卡儲值後若沒限定時間使用，就變成剛性需求，意即「有用才會用、不會都用」，若使用時間長民眾就不會特別用，變成有需要的時候才用，但縮短時間才會集中消費。

台北市秘書長陳志銘補充表示，數據統計，去年發行3波熊好券，首波發行天數是59天，使用率約75％，次波發行天數是57天，使用率是72％，第三波發行天數是31天，使用率為70％。也就是說，使用天數拉長民眾的剛性需求仍在，但把時間縮短仍有7成使用率。

陳志銘表示，既然是振興措施，還是帶來短期刺激，對店家來說比較好，可以在1個月內收到款限，這對振興比較有幫助，若把時間拉長，持有券的消費者通常會慢慢消化掉，時間內消化掉就好。