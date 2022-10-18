今日稍早，澳洲政府重申了先前和長期的立場，即耶路撒冷最終地位的問題，應作為以色列與巴勒斯坦人民之間，和平談判的一部分加以解決，這將推翻了前總理莫里森（Scott Morrison）政府原先對於西耶路撒冷作為以色列首都的承認。

據澳洲外交部官方網站18日新聞稿：澳洲大使館仍將維持在特拉維夫，並將致力於兩國共存的方案，其中以色列和未來的巴勒斯坦國在國際公認的邊界內和平、安全地共存。

我們（澳洲）不會支持破壞這一個前景的作法，艾班尼斯（Anthony Albanese）政府再次承諾澳大利亞在國際社會努力負責任地推動實現公正和持久的兩國解決方案。

聲明中並稱，澳洲將永遠是以色列堅定的朋友。我們在工黨總理奇夫利（Ben Chifley）領導下正式承認以色列的首批國家之一。本屆政府將堅定不移地支持以色列和澳洲的猶太裔群體，別且同樣堅定不移地支持巴勒斯坦人民，自1951 年以來每年都提供人道主義支持，並倡導恢復和平談判。

我很遺憾莫里森先生參與政治的決定導致了澳洲的立場轉變，這些轉變給澳洲許多社群深切關心這個問題的人帶來了痛苦。