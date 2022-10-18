台北市立動物園大貓熊「團團」原本預定在18日回到展示場，但出現後肢腿軟、食慾下降的狀況，動物園決定讓「團團」繼續留在後場；獸醫師鄭秋虹表示，「團團」這幾天精神差了一點，昨天開始發現後腿無力，走路比較慢，血壓有偏高，藥物部分也有做調整。鄭秋虹也說，會視團團病況，如果還是有出現軟腳狀況，會做MRI影像比對。

鄭秋虹表示，其實也希望團團到展示場跟大家見，但發現他有出現軟腳的現象，加上團團很久沒到展示場，擔心他在前場可能會發生一些風險，在評估考量安全風險後，決定留在後場是比較好的選擇；而團團早上還是有軟腳現象，食慾有稍退，但攀爬側躺還是可以做到。

鄭秋虹說，目前團團的藥物包含抗癲癇藥物和高血壓藥物以及營養補充；至於未來是否會再做MRI，鄭秋虹表示，如果還是有出現軟腳狀況，還是會做MRI影像比對，但在還未有後續追蹤前，比較難跟大家確定腿軟就是因為腦部狀況，但不排除有可能。

鄭秋虹表示，要靠檢驗才會知道是否是腫瘤影響，但要做腫瘤檢驗要做組織採樣，這部分在貓熊這塊，目前國際上沒有報告，還要做一些搜尋資料；她強調，團團還是可以正常的步行，還只是行動上有比較沒有力氣，昨天也是首次出現後肢腿軟的狀況。

獸醫師鄭秋虹表示，「團團」這幾天精神差了一點，昨天開始發現後腿無力，走路比較慢，血壓有偏高，藥物部分也有做調整。（游念育攝）

大貓熊館長陳玉燕則表示，昨天團團出現行動上面比較不協調，食慾也比之前低一些，讓他調整狀況，而體重有下降，但在還能接受範圍，生病之後曾經到110公斤，而今天是110.8公斤，會配合獸醫檢查觀察團團狀況做決定。