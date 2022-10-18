國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）18日走訪台北市魚類批發市場及第一果菜市場，為選戰衝刺，爭取選民支持。（黃世麒攝）

台灣民意基金會今天公布最新民調，民進黨及國民黨兩黨六都縣市長候選人欣賞度，和上月相比，民進黨只有高雄市長參選人陳其邁欣賞度提升6.9個百分點 、國民黨有顯著減少的只有新北市長侯友宜，少了2.9個百分點；至於民進黨台北市長參選人陳時中，並未因為台灣邊境解封的政治效應受益。

此外，台灣民基金會董事長游盈隆認為，台北市部分全國選民欣賞度，台北市的陳時中這次比蔣多7.3個百分點；但台北市民欣賞度部分，蔣萬安上個月原本落後陳10.3個百分點，這個月反超前陳時中2.9個百分點，暗示台北市長選情在過去的一個月已經出現重要的變化。

至於桃園市，他說，全國選民欣賞度鄭運鵬比張善政多2.1個百分點，而桃園市選民欣賞度，鄭運鵬比張善政多8.1個百分點。和上個月比，不論是全國或地方欣賞度，鄭領先張的差距都縮小在2個百分點內。但因兩人全國或地方欣賞度都持續偏低，意味著這個選區選情將充滿變數，是這次全國縣市長中選舉結果最難捉摸的選區。

台灣民意基金會今公布最新民調顯示，邊境解封效應，16.3％強烈以蔡政府防疫表現為榮，37.5％有一點，19.6％不怎麼感覺，16％一點 也沒感覺，7.8％沒意見，2.7％不知道、拒答。顯示5成4會以蔡政府防疫表現為榮，3成6沒那種感覺。游盈隆認為，明顯過半數台灣人以蔡政府近3年防疫表現為榮。

他說，與上個月相較，以蔡政府防疫表現為榮的人增加5.1個百分點，不以為榮者減少5.8個百分點。13日解除邊境管制成為關鍵因素。邊境解封有複雜的政治作用，不只是一個尋常的公衛決策。

關於國人對民進黨六都市長參選人的欣賞度，民調顯示，高雄市陳其邁34.2％、台北市陳時 中18.4％、台南市黃偉哲18.2％、新北市林佳龍9.7％、台中市蔡其昌6.4％、桃園市鄭運鵬4.4％。 6.9％都欣賞，24.7％都不欣賞，13.8％沒意見、不知道、拒答。

他說，六位候選人總欣賞度應該要再加上6.9％；因此陳其邁41.1％、陳時中25.3％、黃偉哲25.1％、林16.6％、蔡13.3％、鄭11.3％。

他說，一個月來全國欣賞度有顯著提升的只有陳其邁，提升6.9個百分點（27.3％、34.2％）；其他5人變化都在正負3個百分點內，暗示各地選情迄今沒有驚人的進展。

至於國人對國民黨六都市長參選人的欣賞度，新北市侯友宜45.8％、台中市盧秀燕27.7％、台北市蔣萬安14.5％、台南市謝龍介7.8％、高雄市柯志恩7.2％，桃園市張善政 5.7％敬陪末座；都欣賞3.5％、都不欣賞18.8％。

他說，對6位參選人總欣賞度應該要再加上3.5％。因此侯49.3％、盧31.2％、蔣18.0％、謝11.3％、柯10.7％、張9.2％。

他說，和上個月相比，國民黨六都市參選人，全國欣賞度有顯著減少的只有侯友宜，少了2.9個百分點（48.7％、45.8％），三都參選人增加3個百分點以上，包括盧和柯各增加3.7個百分點，蔣3.1個百分點；張和謝增減都在0.5個百分點內。

他表示， 根據全國或地方對兩大黨六都市長候選人的欣賞度，可以清楚看出，新北市、台中市、台南市與高雄市目前兩黨候選人差距甚大，四位爭取連任者都遙遙領先，和上個月沒有兩樣。