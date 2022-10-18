林耕仁（右二）表示，上任後會大力鼓勵民間廠商及要求公家機關餐廳及各校營養午餐以在地食材為主要採購來源。（林耕仁提供／陳育新竹傳真）

國民黨新竹市長候選人林耕仁18日表示，他百分百支持投票年齡下修18歲的公民複決案，也呼籲所有民眾，年底站出來投下同意票，這也是對台灣的永續發展投下同意票。

林耕仁今天持續回防故鄉香山區，在市議員陳慶齡的陪同下，到南隘里掃街拜票，香山居民看到林耕仁親自前來拜票都相當驚喜，紛紛給予加油打氣、直呼「全家都蓋給你」。

另外一行人也途經1家有機蔬菜農戶，該農戶的蔬菜是專門供應給台積電，林耕仁也肯定表示，他先前有提出支持友善農業生產政策，上任後會大力鼓勵民間廠商及要求公家機關餐廳及各校營養午餐以在地食材為主要採購來源。

對於18歲公民投票權議題，林耕仁有感而發表示，他要說說內心話，自己出來選市長，不是為了爭取個人地位，而是為了希望讓新竹變的更好，讓年輕人能夠有更多改變家鄉、改變城市的機會，是為了讓有抱負、有想法、有願景的人，一起加入治理城市的行列。

林耕仁說，他不只是1個人，而是一群願意在有限歲月、為新竹發展貢獻能力的一群人，所以他百分百支持投票年齡下修18歲的公民複決案，也呼籲所有民眾，年底站出來投下同意票，這也是對台灣的永續發展投下同意票。

另，林耕仁近期的國際版抖音短片越來越有噱頭，被堪稱是TikTok界的大黑馬，林耕仁笑說，其實團隊有很多年輕人都有玩國際版抖音，他看了一些影片覺得有趣，就跟著年輕人一起玩，用短影片的方式試著加入想法和評論，後來越拍越多。

林耕仁提到，他覺得點閱率高不高是其次，用年輕人習慣的方式與他們溝通，比較重要，想不到也得到一些迴響，他也歡迎大家也來追蹤他的抖音帳號，一起交流。