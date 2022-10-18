「存股」是許多小資族替自己額外加碼退休金的方式，許多經營穩健的大型企業也推出「員工持股信託」作為福利，凝聚員工向心力。

持股信託是什麼？

「持股信託」簡單來說，就是「員工每月從薪水提出一定金額，定期定額撥入信託專戶，申購自家公司的股票」。期間持股信託累積的股票淨值與股利，等於是在政府的勞工退休金機制之外，又多了一層保障當員工離職或退休時，會以公司股票或折算成現金退還。好處是員工可以累積退休養老金，也有助於提高向心力。

各大企業都怎麼做？

許多企業像是信義房屋、統一超、宏碁等都有實施「持股信託」：

信義房屋

以信義房屋為例，信義房屋早在2000年就推動員工持股信託，公司會依員工提撥金額，補助最高50%的獎勵金，例如員工提撥1000元，公司再補助500元，每月即可購入1500元股票，CP值更高。當累積一定年份，即便是離職、退休，或者退出持股信託時，就可以收到累計的股票，或是依當時股價折算現金。舉例來說，信義房屋有位資深同仁在一開辦即加入持股信託，每月提撥1000~3000元並搭配公司補助獎勵金，累計至今，依目前股價計算，約等於替自己多加碼了283萬元的退休基金。

除了員工持股信託獎勵，信義房屋也相當注重同仁的薪資福利保障，包括每年稅後營業利益1／3給同仁作為年終獎金、績優同仁留任獎金25萬到上百萬、第二胎生育獎勵12萬，也有相當每年加薪1.5萬的彈性福利讓同仁自選福利提升生活品質，保障同仁工作與生活平衡，提供有安全感又具挑戰性的職涯舞台，讓同仁與公司一同成長。

統一超

統一超（2912）雖然沒有員工入股分紅制度，但在2008年即創立員工持股信託，鼓勵員工與加盟主定期定額購入自家股票，自願參加者每月最多提出本薪6%購買，公司再補貼員工提撥部分的三成。累計至2019年，購買金額已逾25億元，投資報酬率達254.4%。且自員工持股信託推行以來，統一超的後勤員工年離職率僅0.39%；若將流動率相對高的門市人員一併計算，離職率仍僅0.84%。

宏碁

PC品牌大廠宏碁除每年固定薪資、績效獎金外，也在今（2022）年正式啟動員工持股信託制度，將由員工、公司各出一半資金，最低則為每月員工扣3000元、公司再補助3000元，進而協助員工累計長期財富、存退休金。宏碁董事長陳俊聖對媒體表示，這項制度其實是希望幫員工存長期的退休金，而留住人才是其次。

除此之外，記憶體模組廠商威剛也在今年9月甫啟動員工持股信託計劃、岱稜科技則宣布10月上線，國泰金也初步規劃2023年正式上線、進場「員工持股信託」，可見無論科技業、零售通路、金融業等皆開始重視這項員工福利。

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