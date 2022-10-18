無黨籍台北市長參選人黃珊珊在新書中表示，防疫旅館是她發想出的創新作為。民進黨台北市長參選人陳時中16日講重話，稱黃珊珊是剽竊，後又稱是從集中檢疫所概念延伸而來。對此黃珊珊今日不忍了，直呼剽竊是嚴重指控，請陳時中收回這句話，不然就法院見。

黃珊珊今前往萬華區直興市場掃街派票，會前受訪被問及防疫旅館相關議題，黃珊珊憤怒表示，剽竊是很嚴重的指控，請陳時中收回這句話，再者，防疫旅館的發想，中央當時做的是集中檢疫所，是用政府的資源、政府的錢，把相關的機構「徵用」，台北市的防疫旅館則是市府去媒合，由防疫旅館自己去決定要不要公布名稱；要不要收治病患，不是由市府控制。

黃珊珊強調，當時也非常多境外旅客，一種是國人可以回家；一種是外國人，當時還沒有禁止外國人入境，所以這些人住在一般旅館裡面，被里幹事打電話通知必須足不出戶14天的時候，這些旅館根本就不會照顧，就把外國旅客趕出來，觀傳局每一天晚上都在收人球，一開始有幾個我們還會拜託中央的集中檢疫所讓我們安置，後來他們只收異常的，比如逃跑的或是家裡有問題的，其他一概不收。

因為集檢所不收治，台北市必須要自主防疫，要自己找地方安置，當時找了兩間小型旅館暫收，台北市的防疫旅館就是這樣產生的，我必須要讓他們知道怎麼樣照顧這些足不出戶的人，又可以避免我們的員工感染，怎麼送餐、怎麼收垃圾，這些都是從無到有，最重要的是，台北市防疫旅館市政府沒有出半毛錢，全部都是我們沒和旅客跟防疫旅館自己去協商一天2200元，這部分是台北市政府首創。

黃珊珊強調，台北市有一百多間防疫旅館，一萬多間房間，全部都是用台北市的標準來設置，後來到三月份中央才說設防疫旅館很好，三月底把台北市SOP公布成全國標準，台北市府當時就將SOP分享給全世界，甚至翻譯成英文，「這一點不容你們說三道四，這個事實就是事實。

媒體問及綠營當初狂打防疫旅館，現在卻在攬功是否割稻尾，黃珊珊表示，不說台北市防疫旅館有功就罷了，現在回來說是你們（綠營）的發想，那當初就不會攻擊北市府，說防疫旅館誰敢住；SOP會造成防疫破口等。防疫旅館是艱困的過程，台北市都是先解決問題，沒有要跟誰搶功勞，但是台北市對於防疫的工作，尤其是防疫旅館他們的貢獻，還有所有工作同仁的貢獻，都不是中央的。

黃珊珊最後嚴正警告陳時中，如果能找到比台北市更早執行的證據，請陳時中拿出來，不要再說人家剽竊，說人家剽竊是痕嚴重的指控，「陳時中先生請你收回，不然就法院見。」