鴻海(2317)今（18）日於南港展覽館舉行2022鴻海科技日（HHTD22），董事長劉揚偉表示，集團此次不但要做硬體組裝，還要提供整車設計及驗證的委託設計製造服務（CDMS），除了三電系統外，也會提供半導體、電池、軟體平台的垂直整合服務。

劉揚偉指出，鴻海的願景是為全球標竿客戶提供完整解決方案，成為全方位智慧生活的提供者。過去是造PC、造手機，未來要造電動車。未來10年將在電動車產業重新定義車用領域的委託設計製造服務，持續推動垂直整合的科技服務。

劉揚偉表示，鴻海自2020年起每年定期舉辦科技日，展現在3+3領域的年度成果，今年將展場分為3個展區，包括4樓的電動車發布會、關鍵零組件展區及7樓的鴻海研究院展區，希望大家有時間能好好欣賞，鴻海研究院在這2年的研究成果。

劉揚偉表示，鴻海在首屆鴻海科技日公布MIH標準化及模組化開放平台，公布後大家還懷疑「鴻海到底會不會造車啊？」但短短一年內，鴻海去年第二屆科技日即推出MODEL C、E、T等3款電動車，展現所謂「鴻海速度」，此後大家就不太懷疑鴻海會不會造車。

而今年鴻海科技日將再推出跨界休旅車MODEL B及電動皮卡MODEL V等2款電動車，同時正式推出量產版MODEL C，再一次展現鴻海速度，而由裕隆納智捷推出的量產版MODEL C，在32小時內訂單突破1.5萬輛。

劉揚偉指出，3款電動車將在台灣、泰國、美國逐步投入生產，目前也正與印度及印尼夥伴洽談合作，未來會透過營運本地化（BOL）模式延伸到全球各地，相信BOL能做到當地國家、在地夥伴及鴻海永續發展的三贏結果。

劉揚偉指出，垂直整合向來是鴻海的DNA，像電動車這樣需要高度垂直整合的產業，鴻海即可充分發揮此優勢，揭示集團不但要做硬體組裝，還要提供整車設計及驗證的委託設計製造服務（CDMS），除了三電系統外，也會提供半導體、電池、軟體平台的垂直整合服務。

劉揚偉表示，鴻海發展半導體相關事業已超過十年，在碳化矽（SiC）方面建立完整生態鏈，讓客戶可不必再擔心車用半導體供應。同時，積極開發中的固態電池，就是為了提升電池安全、能量密度及充電速度，讓電動車能更安全、更遠的續航旅程。

而軟體定義汽車是未來趨勢，鴻海自主開發的電動車軟體平台HHEV.OS，將申請成為MIH聯盟標準，一起打造電動車軟體生態系。MIH聯盟迄今全球已有2479家夥伴加入，並將在下月8日舉行Demo Day，首度對外公布MIH車型計畫，將是跨產業的創新合作模式。