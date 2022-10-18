亞洲男性娛樂第一品牌JKF10月封面女星邀請JKF「國民小妖精」夢夢拍攝大尺度福利照，夢夢日前在網路上換衣秀影片憑藉身材高挑、皮膚白皙僅穿上黑色Nubra、黑色蕾絲內褲，以「一鏡到底」在鏡頭前換穿衣服，短短五分鐘吸引百萬觀看，因此，JKF特別邀請網路發燒話題女郎夢夢，換上性感內衣高叉蕾絲開到根部和泰迪犬一起拍攝封面，夢夢也趁機向粉絲喊話：「把我帶回家」。

JKF日前搶搭風潮釋出「台南女子圖鑑」，來自台南的夢夢在6位女郎當中表現亮眼，比基尼完美胸型HOLD不住巨乳，高雅的氣質也讓粉絲印相深刻，紛紛誇讚台南妹又美又香、不同凡響。

夢夢換上性感內衣高叉蕾絲開到根部和泰迪犬一起拍攝封面。（JKF提供）

外型像貓一樣慵懶性感的夢夢被問到理想對象笑說：「特別喜歡『寵物系男友』狐狸相的男生，妖媚感十足，像是韓國演員「李準基」那種類型是我的菜，自己對感情很執著，曾經被男友劈腿七次，但在這段戀愛中成長很多，現在的戀愛對象會挑選兩個人能互相扶持，有共同的目標一起前進的！一路以來的模特兒生涯要感謝貴人很多，尤其是粉絲的支持，未來會繼續朝著自己喜歡的步調和道路前進」。