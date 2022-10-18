8年前賴姓男子騎機車行經北市愛國西路、重慶南路口時，因與水溝蓋與路面有落差摔車成植物人，賴及家屬提告求償，一審台北地方法院判決台北市工務局新建工程處判賠622萬多，二審台灣高等法院改判賠賴男739萬多元，加上其家屬判賠部分，共須賠904萬6366元。可上訴。

賴及家屬主張，2014年4月11日中午12點，賴男騎乘機車沿北市愛國西路慢車道由西向東，行駛至重慶南路交岔路口之分隔島右側內側車道時，因路面、水溝蓋間有高低落差之欠缺，造成賴摔車受傷，其傷勢嚴重而呈現植物人狀態。

高院認為，該事故是因路面凹陷之突發路況，致賴男未及注意打滑倒地所致，台北市工務局新建工程處未盡水溝蓋之維護及管理義務，應負國家賠償責任，判決須賠償看護費用、已支出及將來預計支出之醫療費用及精神慰撫金。

高院指出，賴男就事故之發生，應負40％與有過失責任比例，新工處應負60％責任比例，經計算後須賠償賴男739萬6366元，賴的3名家屬各45萬元，另一家屬30萬元。可上訴。