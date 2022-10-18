透過不同的非破壞性檢測儀器檢測，評估人員能及時識別樹木腐朽倒塌的風險程度。（新北市景觀處提供）

為了提升新北市府各機關樹木維管能力，新北市綠美化環境景觀處日前於林口區公所辦理樹木巡查教育課程，邀請林業試驗所吳孟玲博士擔任課程講師，說明病蟲害發生的原因與防治方法，讓里長了解樹木的習性以及養護概念。

景觀處指出，樹木維都市中的珍貴資產，除了進行光合作用、淨化空氣及提供遮蔭減少熱島效應外，都市中的數目還有阻隔噪音、增加隱私感等「環境品質提升」效益，為了提升各機關的樹木維管能力，透過辦理護樹課程講習，由樹木專家學者，以課程教學及現場互動方式授受樹木保護觀念及風險評估方法。

今年的樹木巡查課程，日前已於林口區公所辦理，經由林業試驗所吳孟玲博士的課程講解，讓里長能夠更有樹木養護的概念，其中就有里長表示，轄內有一顆樹木遭受蟲害，因樹木過高會飄到里民家中，經過課程中與講師討論後，讓他了解如何和施作廠商討論後續養護方式，受益良多。

另外，為了持續推廣樹木保護，增進樹木養護專業，景觀處也預計在本月24日，邀請各區公所人員辦理樹木照護作業講習。本次講習內容，將邀請專業團隊，示範運用非破壞性檢測儀器阻抗儀進行木材密度與腐朽情形的評估，讓參加的公所人員能夠了解不同的樹木檢測評估方式。

景觀處表示，常見的非破壞性檢測方式可分為應力波檢測儀與微鑽孔阻抗儀，雖然應力波檢測儀可透過聲波的傳遞速度差異來推測完整的斷面資訊，但仍有其使用情境的限制，而微鑽孔阻抗儀則是由極細的鑽孔，推進時不同方向的阻力換算得知木材硬度，來瞭解內部木材密度與腐朽的實際情形

因應不同環境及樹木生長狀況，透過不同的非破壞性檢測儀器檢測，評估人員能及時識別樹木腐朽倒塌的風險程度，並及早採取正確的防護措施，以防止樹木倒塌造成民眾或財產的損害，並提供安全優質綠蔭。