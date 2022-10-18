高雄市長陳其邁過去時常以醫界自居，台北市議員王鴻薇、新北市議員參選人黃心華、德益法律事務所主管律師柯晨晧今召開記者會，揭露陳其邁公費念醫未盡義務，家境富裕卻領公費，畢業後卻沒有依規定到偏鄉或山區服務至少6年，怒轟陳其邁就是欺世盜名，應依照行政契約規定歸還過去國家公費補助並繳交罰金。對此，陳其邁回應，早在20多年前就返還公費，對於這項指控直批「不是事實」。

王鴻薇指出，陳其邁民國73年就讀中山醫學院醫學系申請公費，依照行政院衛生署《公費醫師培育及分發服務實施簡則》第九點，醫學系公費學生畢業後之服務年數為六年，以保障偏遠地區也可以接受到醫療服務，但根據陳其邁自己提供的履歷，至今仍未盡服務義務，連偏鄉都不願意去，衛福部依法應該向陳其邁追討相關費用及罰款。

王鴻薇表示，據當時榜單以及陳其邁自己公布的立法院、行政院資歷，陳其邁於民國73年獲得公費醫學生補助，民國80年畢業，隨後念碩士，並擔任自己父親陳哲男辦公室主任，後選上立委，一路從政至今，時序看來根本不可能從事義務服務，「連公費生義務都要逃避，這叫做暖男嗎？」

王鴻薇也拿出相關資料，包括「衛生福利部公費醫師服務期滿證明申請書」、「衛生福利部公費醫師服務經歷表」，如果陳其邁要證明自己沒有問題，他可以提供申請認證的資料，歡迎陳其邁拿去跟教育部申請，這種事情一翻兩瞪眼，不用政治口水，請直接去申請給社會大眾一個交代。

黃心華播放過去陳其邁的選舉廣告，根據影片中陳其邁的母親陳辜美貴說，陳其邁的阿嬤鼓勵陳其邁讀醫科，而且說會拿錢給陳其邁，顯然陳家的家境不錯，卻去佔公費缺，排擠別人的機會，而且事後又未到偏鄉服務，代表這個人的道德與醫德有問題。

針對藍營質疑，陳其邁今早親上火線釋疑並指出，自己早在20多年前，就已經依照規定，返還相關公費，完成還款的義務，所以王議員所指摘的事項不是事實。