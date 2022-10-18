張姓男大生收到1則Line訊息，指稱該校學生會會長「自稱有人格分裂，是女權主義，曾將教授投訴到離職」等內容。他截圖後，在今年3月間貼文到Dcard社群網站學校版面，註明是會長朋友傳給他的私訊，雖張男隔天即刪文，但會長發現報案，台中地檢依加重誹謗罪嫌將張起訴。

張男就讀中部某大學，收到自稱該校學生會儲備幹部的通訊軟體Line簡訊，「他（指學生會會長）自稱自己有人格分裂，是一名女性主義，解曾經把教授投訴到對方離職（也是自己政績），熱愛社會運動（這點我不反對）」等內容，張男將對話截圖。

張在今年3月8日下午3時登入Dcard社群網站學校版，發表貼文「學生會還真的是塔綠班？學生會會費整理番外篇」標題，並上傳該截圖，註明「收到一則自稱會長朋友的私訊」、「對方表示自己和會長是非常要好的朋友，但不願意透露身分」，強調該朋友與會長的關係。

張的貼文有多名該校學生瀏覽並留言，學生會會長也收到相關截圖得知，張在隔天刪文，會長怒向警方報案。

張坦承貼文內容，檢察官認定關於學生會會長自稱人格分裂等內容，已貶損學生會會長的社會評價及名譽，依加重誹謗罪嫌將他起訴。