斥資3.5億元的雲林縣警察局斗六分局新廳舍工程昨（17）日正式動工，縣長張麗善指出，新廳舍預計於114年1月完工，她更宣示，要「當波麗士大人的神隊友！」

張麗善昨發文表示，屋齡50年的舊斗六分局空間狹窄，執勤與辦公空間不足，雖然縣府積極規劃興建新廳舍，但礙於近年物價上漲，預算不足而導致工程多次流標，而儘管財政困窘，縣府仍籌措增加1億6,130萬挹注，最後以總經費3億5千萬元 ，讓興建案得以繼續執行，「我要感謝警察同仁的協助與議會鼎力支持」。

張麗善指出，新的辦公廳舍興建地點選在祥瑞大樓原址，祥瑞大樓在921地震後，因前棟受損傾斜，而變成一棟危樓，閒置荒廢時間長達18年，未來警力進駐後，將不再是充滿危機的廢墟，「而是正義化身、守護雲林，讓鄉親安心的警察局」。

最後張麗善提到，新的斗六分局將結合城市美學，展現現代化寬敞、舒適又明亮的辦公空間，地上7樓、地下1樓，1樓有約5公尺寬的綠化親民廊道空間，預定將在114年1月完工。