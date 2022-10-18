尼莎颱風外圍環流導致台北市災情頻傳，民進黨台北市長候選人陳時中遭爆16日晚間赴內湖區勘災時，座車數度違規，陳時中競總也承認確有此事。對此，大批網友相當氣憤，不僅痛批「愛作秀」，更直言：「真相大白了！罵人家慢半拍，結果自己快半拍是闖紅燈又違規」。

《菱傳媒》今（18）日指出，有目擊民眾提供影片爆料，陳時中座車16日晚間6時40分許，往內湖大湖隧道方向行駛，為避開警方在康湖路路口布置的三角錐，竟然直接掉頭在成功路上違規大迴轉，甚至還闖紅燈，將車穿越停止線直接開到路口，警方上前盤問沒多久就放行，並未開單舉發。為方便自己與其幕僚下車，其座車竟又違規停在公車停靠站內長達8分鐘，影響了公車營運及乘客通行。

針對以上爆料，陳時中競總發言人林聿禪回應，因勘災情急而有違規，內部會檢討與改進，相關罰單總部也會依法繳納。

此消息掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、PTT論壇與臉書相關連結留言：「三個字：愛作秀」、「真相大白了！罵人家慢半拍，結果自己快半拍是闖紅燈又違規」、「『相關罰單也會依法繳納』，警方沒開單你要繳什麼？是騙嗎」、「一個要選台北市長的人，居然自己帶頭瘋狂違規」、「因勘災情急而有違規？這話也說得出來！這人現在不就只是個台北市民陳時中嗎？連個官都不是，這不是作秀什麼才是作秀」、「民進黨腦袋真的只剩下作秀跟選舉」。