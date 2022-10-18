好市多的水果區一向是奧客集散地，一名女網友今天（18日）逛好市多看見一名中年男子為了要看葡萄，把外盒的包裝紙扯斷、害葡萄掉滿地，撿完後同行的年輕男子剛好走過來，原PO以為他會叫服務人員處理，但他卻說「放著就好」，讓一旁的原PO看傻眼「都不會不好意思欸」。

一名中年男子打翻葡萄卻放著就走，還偷摘兩顆起來吃。(翻攝自COSTCO 好市多消費經驗分享區FB)

「我終於見識到『腦事多』的客人！」這名女網友在臉書「COSTCO 好市多消費經驗分享區」表示，今天逛好市多目睹一名中年男子直接拉葡萄外盒的包裝紙想看葡萄，結果紙斷掉，整盒葡萄打開掉出來，中年男只好在地上撿葡萄。

原PO說，中年男撿完葡萄打算放原地，這時同行的年輕男子走過來，原PO心想「嗯，是年輕人，一定會跟服務員講，叫他們來處理」，但想不到年輕男子竟開口說「就放著就好」，兩人轉頭繼續逛，中年男還順手拿幾顆葡萄起來吃，讓原PO超傻眼「我就在旁邊看，他們也不會不好意思欸」，最後是原PO去請服務人員處理。

其他網友看到後紛紛留言：「這種素質…想退卡了」、「所以我都不買他們可以打開的盒裝水果」、「這種揑揑人不少！黃金奇異果都要捏上幾十顆，還要自己配盤裝箱」、「之前疫情還比較嚴重一點時，親眼目睹一個中年男子打開葡萄然後拔兩顆來吃」、「水果區我都不愛逛，因為東西都被摸過了衛生堪慮」。