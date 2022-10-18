受惠於航空旅行強勁需求，漢莎航空(Lufthansa)上調全年調整後營業利益的財測，來到超過10億歐元。

該公司此前預計的全年調整後營業利益為超過5億歐元。

漢莎第三季初步的業績報告顯示，季度營收年增率幾乎翻倍，為101億歐元，調整後獲利為11億歐元。

據漢莎的聲明指出，由於罷工事件影響，導致公司獲利短少7000萬歐元。

「有鑑於第三季出現正面進展，以及目前的訂票情況繼續反映出未來幾個月對航空旅行的強勁需求；漢莎集團於是提高了全年業績預期」。

最終的季度業績報告將於10月27日公佈。

漢莎子公司歐洲之翼(Eurowings)的飛行員於本周一展開為期三天的罷工，影響數萬名旅客，為漢莎員工一系列的罷工事件的最新一起。

漢莎航空執行長Carsten Spohr在上周對於航空業的未來發表了正面的談話，稱日本對觀光客的重新開放，以及商務旅行的需求上升，都讓航空業在高通膨面前還能屹立不搖。