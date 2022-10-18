梧棲區三里聯合活動中心即將動工，預計於2024年竣工，實現「富市台中，新好建設」的城市願景。（台中市政府提供）

海線正刮起強勁的東北季風，梧棲區長輩引頸企盼的活動中心何時可動工？市議員陳廷秀18日指出，他在區長任內將梧棲第七公墓殯葬用地變更為公園用地，經各界努力爭取下，市府將建置成三里活動中心及一座完整共融公園，預計今年11月開工、2024年完工，提供各年齡層運動及休憩需求。

陳廷秀指出，梧棲區興農、永寧及永安里缺乏活動中心，他2013年擔任梧棲區長期間，提案將第七公墓殯葬用地變更為公園用地，內政部在2014年核定，但公園化政策一度延宕停滯不前。他2018年當選市議員進入市議會，要求市府籌編預算將近1億元，爭取建置成三里活動中心以及一座完整共融公園。

建設局長陳大田說，梧棲區興農、永寧及永安等，三里民眾期盼已久的活動中心及共融公園，已完成工程決標，預計今年11月開工、2024年完工；除興建活動中心提供里民聚會、交流外，亦納入美樂地計畫精神，將公園一併進行闢建，將為海線地區居民帶來全新優質活動空間及友善共融公園。

陳大田指出，三里聯合活動中心為2層樓建築，總樓地板面積約1350平方公尺，1樓規畫具穿透性可與公園廣場結合辦理大型活動，也可作為獨立辦理活動、講座空間；2樓空間可提供里民聚會交流或辦理教學使用。公園有地景遊戲場、籃球場、槌球場及體健設施等，兼顧老中青小活動場域，落實共融公園典範。

建設局強調，聯合活動中心新建工程在設計階段時，特邀請還我特色公園行動聯盟、台中遊戲場許願池、台灣兒童遊戲設備發展協會及台灣身心障礙兒童權利促進會一起參與討論；活動中心除基本活動中心功能外，還結合公園屬性，擴大活動中心的「活動」範疇。