【旅奇傳媒/編輯部報導】風景優美的北海岸一直是城市遊憩首選，一年四季美景紛呈，是攝影愛好者最常流連的取景地！交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下簡稱北觀處）主辦2022「北觀映像」采風攝影徵件活動，得獎名單日前揭曉並公布在北觀映像官方網站，想一睹得獎作品風采的朋友，10月20日(星期四)13:30前可至Olympus Plaza Taipei 大稻埕旗艦店欣賞成果展。

▲2022「北觀映像」采風攝影成果展，正於Olympus Plaza Taipei 大稻埕旗艦店展出。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

▲金山區金牌－《熱鬧的燭台雙嶼日出》 林正哲／攝。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

現場展示64件得獎作品，希望透過攝影愛好者記錄北觀處轄區內的壯闊景象，使國內外遊客能藉由攝影師們的鏡頭領略北觀山海美景。本次徵件共分為六個組別，分別為三芝區、石門區、金山區、萬里區、基隆區及觀音山地區，共徵得2,428件參賽作品，經攝影專家包括台北攝影學會榮譽顧問呂欽宏、台北攝影學會理事長張照煥、鄭國裕影像藝術坊負責人鄭國裕、連續榮獲數次最佳攝影獎攝影師鄧文斌、中國時報副總編輯黃如萍及北觀處陳美秀處長、李思賢技正等7位評審委員進行評審，經反覆討論審慎精選出64件優秀作品。

▲基隆區金牌－《風采入港》 林仕通／攝。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

北觀處陳美秀處長表示，此次參賽作品多達數千件，整體作品大量運用美的形式原理進行拍攝，諸如光線與陰影形成的明暗對比、建築結構形塑的線條律動、硯池鏡面產生的左右對稱構圖以及人物與建築比例均衡的分布等，極具巧思與創意，由此可見此次參賽者皆卯足全力以各種攝影手法來展現北海岸之美，11月起大家也可以在北海岸的遊客中心觀展，歡迎民眾及國內外遊客來到北海岸深度旅遊，到遊客中心歇腳的同時，欣賞北觀轄區蘊藏的美麗與感動，捕捉旅途中的感動記憶。

▲萬里區金牌－《燭台明珠》 曾麗華／攝。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

本次北觀攝影徵件活動特別與Pinbar拼吧合作，將石門區金牌作品-利勝章老師的天人菊花海客製成別具新意的照片拼圖，讓具藝術觀賞性的攝影作品轉化成能夠動手拼湊與動腦的拼圖遊戲，限量版的攝影拼圖成品讓現場的與會來賓嘆為觀止，為本次頒獎典禮創造趣味的新亮點。

2022「北觀映像」攝影展

展覽時間：2022.10.14 (五) ～ 2022.10.19 (三) 10:00-19:00；2022.10.20 (四)10:00-13:30

展覽地點：Olympus Plaza Taipei 大稻埕旗艦店（台北市大同區迪化街一段142號）

主辦單位：交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

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