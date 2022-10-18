好市多和國泰世華銀行推出聯名卡多年，今日上午傳出台北富邦銀行出價12億元，拿下好巿多新年度聯名卡發卡權，一名網友表示，美國好市多並沒有限制會員使用哪一家信用卡，只有台灣規定要辦聯名卡，貼文不少網友崩潰說，「又要再換卡？想到就覺得麻煩」，更有人說已經不想再去好市多了。

原PO今（18）日於PTT八卦版指出，看到新聞報導，好市多聯名卡發卡權要換台北富邦，但美國並沒有限制會員只能使用單一家信用卡，就只有台灣仍在執行這樣的措施，好奇問「好市多聯名卡發卡權確定要給富邦了嗎？」

貼文引發網友熱烈討論，「好煩，一直換來換去的」、「明年要換富邦卡了，想到覺得煩」、「所以又要換卡喔？」、「我才剛辦不到一個月欸」、「要換卡了？那多利金怎麼辦？」、「有夠煩又要換卡」、「加入Costco十幾年來，換幾張卡了？」、「又要再辦一張，不要去了」。

留言中還有人說，「上次國泰世華大斷線後，一堆人到好市多不能結帳，好市多一定不爽啊！還是在生意最好的假日大當機」、「我在美國去過好市多消費，結帳是只能用VISA或Master卡，至於哪一家銀行就隨便消費者」、「美國和加拿大的聯名卡也是銀行換來換去，但沒有限制銀行，只限Master或VISA」。