2022雄影短競頒獎典禮主持人楊小黎。（雄影提供）

影展大使9m88將出席頒獎典禮。（雄影提供）

2022高雄電影節國際短片競賽頒獎典禮，將於10月23日晚間6點半，在喜樂時代影城高雄總圖店舉行，由楊小黎獨挑大樑主持頒獎典禮，甫結束海外巡迴的影展大使9m88也將出席頒獎典禮，本屆雄影更二度邀請到林志玲的老公「國民姐夫」AKIRA出席擔任頒獎人。

童星出生的全方位藝人楊小黎，主持過許多不同頒獎典禮，初次主持高雄電影節頒獎典禮，她開心表示相當榮幸，因從小拍電影而愛影成痴，興奮期待透過這次機會跟國際影人交流，看見潛力無限的創作者們創意爆發的短片作品。談起跟高雄的緣分，曾與郭珍弟導演合作電影《期末考》，就是由「高雄人」投資、高雄拍攝的作品。

2019年攜短片作品回台參加雄影，AKIRA是二度參與高雄電影節，再度與影迷們見面，他表示高雄電影節一直是自己很喜歡的電影慶典，兩年半的疫情讓生活受到許多限制，沒有機會回台或出國，十分開心能再次參加雄影擔任頒獎人。高雄電影節本屆主題為「惡宇宙」，他也對這些充滿黑色幽默又極具品味的選片十分感興趣，期待一次好好鑑賞。

活力代言本次影展大使的9m88甫結束海外巡迴，就馬不停蹄直奔高雄電影節頒獎典禮，除了向影迷推薦自己的必看片單《科索沃的夜與夜》、《時尚天才凡賽斯》、《搖滾咖廁所見》、《迷幻公園》等電影，特別在高雄市電影館一樓設計「9m88 Radio X 大使的私房電影間」展覽，分享自己的私房愛好。

本屆雄影國際短片競賽，總共有88國2138件優秀短片報名參賽，最後選出來自34國家40部「國際組」入圍優秀短片，「臺灣組」則有20部短片入圍。「VR組」身為亞洲最大VR競賽，這次有29國229件作品報名，創下最多參賽紀錄，選出來自13國、22部VR作品入圍。共同競逐「金火球大獎」、「評審團獎」、「兔將奇幻大獎」等多項影展獎項。