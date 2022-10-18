受惠於電視、車載背光等應用，Mini LED長期需求看好，但今年第四季持續受到終端消費性市場需求不振影響。而因短期缺乏營運動能，法人投資建議，將相關LED廠商維持中立到區間操作投資建議。周二族群股價雖然漲幅收斂，但相對有撐，龍頭富采投控(3714)受到Meta題材，逃離谷底窘境，在月線之上震盪，周二帶領類股穩盤，惠特(6706)、億光(2393)、宏齊(6168)平盤上下震盪。

通膨、疫情、戰爭、升息等不利因素，衝擊終端消費性市場需求，2022年Mini LED電視推展進度不如預期。相關供應鏈對於今年第四季傳統旺季展望保守，而市況需求降溫也延緩LED大廠擴產進度。大陸LED龍頭廠三安光電原於今年3月公告募資79億元，其中69億元將用於湖北三安光電Mini/Micro LED顯示產業化專案，但在今年10月臨時股東會已將其延長一年至明年10月，顯示大廠在Mini/Micro LED擴產腳步放緩。

Mini LED於2022年出貨提升但成長力道及進度不如預期。根據研調機構預估，2022年Mini LED發展主要仍受惠於Apple帶動。中尺吋IT產品Mini LED背光出貨量有望成長至1380萬片，年增86%，其中APPLE出貨占比高達95%以上。電視市場方面，與2021年Mini LED出貨量達190萬片相比，2022年有望成長至460萬片，滲透率超過2%。

雖然近期終端消費不振，但相關廠商仍看好Mini/Micro LED後續發展。隨著更多Mini LED電視機型量產，將有助於帶動Mini LED成本下滑，而車載Mini LED背光規模有望於2023年開始出貨放量。

Meta日前搶先蘋果(Apple)發表新款VR頭戴裝置「Quest Pro」，並正式首次導入Mini LED背光，傳出將由其龍頭廠富采供應。不過周一外媒引述分析師說法提到，蘋果即將發表平板新品，而11吋的iPad Pro將確定不採用mini LED，企圖與12.9吋iPad Pro做出市場區隔。然而新款平板不導入mini LED，市場關注mini LED在終端裝置的滲透速度是否放緩，以及是否進一步衝擊到富采的營運。

富采目前營運低迷，且富采已調降資本支出。考量股價已持續反應相關利空，法人投資建議維持區間操作，目標價給予53元。而另一法人則認為，Mini LED市占率下滑、蘋果產品遭陸廠分食等影響，富采第4季營收、獲利將進一步呈現下滑趨勢，目標價40元，給予富采中立評等。